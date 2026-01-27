Alsina señala la frase que se le ha vuelto en contra a Óscar Puente sobre Adamuz: "La vía está completamente renovada"

La investigación del accidente en Adamuz avanza y la CIAF, comisión encargada del accidente y adscrita a Transportes, ha emitido su primer informe preliminar en el que señala que la principal hipótesis es la rotura de una soldadura. "Todo parece indicar que la causa ha sido no tanto la rotura del carril, sino de una soldadura", afirmó el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, quien también sostiene que juntar dos carriles de distinta época "no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se haga bien".

No obstante, ha sido otra parte de la entrevista a Iñaki Barrón la que ha generado problemas para Óscar Puente. El ministro afirmó hace una semana que la vía estaba "completamente renovada": "La vía es una vía completamente renovada, una vía en la que se han invertido 700 millones. El pasado mes de mayo concluyeron los trabajos de sustitución, cambios, etc.".

El ministro pronunció estas palabras el pasado lunes 19 de enero y el viernes 23 fue su subordinado, el presidente de Adif, quien informó de que el punto de la vía objeto de sospecha era la unión de un raíl de los antiguos con un raíl de los nuevos: "Esta soldadura que unía el carril existía antes de proceder en mayo a la renovación del desvío con el carril que se ha dispuesto nuevo con el envío".

Así pues, la renovación no fue "completa". El propio Puente alegó después que una renovación integral es una renovación "de punta a punta" y no en todos sus elementos. "Se sustituyen solo los elementos que deben ser sustituidos", aclaró Óscar Puente, que también cargó contra Miguel Tellado por "no saber" qué es una renovación integral.

Las palabras del presidente de la CIAF que evidencian a Óscar Puente

A esa hora, el presidente de la CIAF grababa esta entrevista. Un ingeniero con 40 años de experiencia en Adif que señaló que la renovación de la vía no era la esperada. "Todos creíamos que se había hecho una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así", sostiene Barrón, que añade que se han renovado "los desvíos, una parte que presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos" y "alguna parte" del carrilaje y otros elementos.

"Eso es lo que vamos a comprobar", comenta Barrón, que subraya que ya han pedido a Adif "exactamente qué se ha hecho" en esa vía, que "por qué algunos tramos sí y otros no". Barrón es el ingeniero al que se le ha encomendado liderar la investigación de la CIAF, dejando claro que Puente le ha dicho que es libre de hacer y decir lo que crea conveniente.