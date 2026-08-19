Alerta por el virus del Nilo en Jerez: cierran el zoo tras la muerte de un águila real

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Alberto Durán, de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha cerrado sus puertas de forma preventiva tras detectarse un caso de virus del Nilo Occidental en un águila real de avanzada edad que ha fallecido. Durante las labores de prevención realizadas en el recinto se ha localizado además un segundo caso sospechoso en un casuario, que permanece bajo análisis.

La decisión se ha tomado después de confirmar el positivo del águila, según ha informado la delegada de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina. El Consistorio ha iniciado un tratamiento preventivo en las instalaciones y trabaja en coordinación con las consejerías de Agricultura y Sanidad de la Junta de Andalucía para aplicar los protocolos establecidos ante este tipo de situaciones.

Las autoridades han pedido mantener la calma y evitar el alarmismo, ya que se trata de casos aislados y las aves no son transmisoras del virus. Tras la detección del positivo, se han puesto en marcha los procedimientos para declarar Jerez como municipio en área de alerta por fiebre del Nilo hasta que se confirme que no existen más casos.

El Ayuntamiento de Jerez realiza más controles y fumigaciones durante la alerta

Durante el periodo de alerta, Ayuntamiento y Junta intensificarán las medidas de prevención que ya estaban activas en el municipio. Entre ellos, se encuentran los tratamientos contra los mosquitos adultos y sus larvas, así como controles en el perímetro del zoo y medidas específicas de bioseguridad para proteger tanto al personal como a las instalaciones.

El Ayuntamiento lleva varias semanas aplicando el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores 2026, centrado en la prevención de la fiebre del Nilo occidental. Dentro de estas actuaciones se han reforzado las fumigaciones en zonas verdes y los controles biológicos en el alcantarillado durante el verano.

Además, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) realiza cada 45 días un muestreo de 12 ánsares como sistema de vigilancia. La última prueba, realizada antes de conocerse estos casos, dio resultado negativo.

No es la primera vez que sucede: el precedente de 2020

No es la primera vez que el Zoo de Jerez se ve obligado a cerrar por la detección del virus del Nilo. En 2020, las instalaciones también tuvieron que suspender temporalmente su actividad después de confirmarse la muerte de dos aves, un quebrantahuesos y un buitre negro, que dieron positivo en la enfermedad.

El Ayuntamiento ha recordado que la prevención también depende de la ciudadanía, especialmente porque alrededor del 80% de los posibles focos de cría de mosquitos se encuentran en zonas privadas. Por ello, recomienda revisar patios, jardines y zonas comunes, evitar acumulaciones de agua estancada y vigilar sistemas de riego y desagües.