Alejandro Cano, de Salino, gana el premio a la mejor croqueta de jamón de España

La croqueta del chef Alejandro Cano del restaurante Salino, ubicado en Madrid, ha sido seleccionada como la mejor croqueta de jamón de España de 2026 en la duodécima edición del concurso mejor croqueta de jamón Sánchez Romero Carvajal durante la primera jornada de la XII edición del congreso Madrid Fusión Alimentos de España 2025, según informa en un comunicado.

En concreto, la receta de Cano se impuso en la final a la de los chefs Miguel Fernández de Restaurante Bancal (Madrid); Samuel Moreno de Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara); Toni González de El Nuevo Molino (Arce, Cantabria); Julín A. Menéndez de La Raíz 15 Casa de Comidas (Asturias) y Juanjo Mesa León del Restaurante Radis (Jaén).

El jurado, entre los que figuraban Albert Adrià (Enigma, Barcelona), Sacha Hormaechea (Sacha, Madrid), Mario Sandoval (Coque, Madrid) o Nandu Jubany (chef en Can Jubany, Barcelona), ha premiado este bocado por "su equilibrio, su cremosidad y un profundo respeto al producto estrella, el jamón ibérico Sánchez Romero Carvajal".

También ha destacado el "alto nivel" de la competición y el "gran trabajo" realizado por todos los chefs participantes, lo que les llevó a fijarse en los matices en su elección final.

Cano ha reconocido que esta final ha tenido además un fuerte componente emocional ligado a sus recuerdos de infancia. "Es un orgullo haber ganado esta edición después de toda una vida queriendo participar en este concurso", ha asegurado.

De esta forma, la edición de 2026 ha destacado por contar con un alto nivel de participación, reuniendo a chefs de reconocido prestigio procedentes de distintos puntos del país, que muestran el excelente momento creativo que vive la cocina española.