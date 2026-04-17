Un aficionado de la Real Sociedad llega a Sevilla en bici para vivir la final de Copa: "Lo que me importa es que ganen"

La final de la Copa del Rey es una de las fechas más importantes del fútbol español y cada temporada nos deja algunas de las imágenes más curiosas del año. Este sábado la jugarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y hay un aficionado txuri urdin que ha decidido llegar a Sevilla desde San Sebastián en bicicleta.

Unai nos atiende en Radioestadio Noche a unos 90 kilómetros de Sevilla, a donde llegará el viernes para reunirse con Txurdin, la mascota de la Real Sociedad, en la capital andaluza.

"Ha habido gente pitándome con los coches, he conocido un montón de gente", durante una aventura que ha decidido hacer solo. "Me dio un poco de vértigo cuando salí del País Vasco, pero había que echar 'palante'", reconoce.

Unai cuenta que le contó su aventura a la Real Sociedad y el club desde el primer momento se volcó con él. "No necesitan mi historia para salir motivados al campo. Está todo Euskadi animándoles. Lo que me importa es que ganen la Copa", explica un ilusionadísimo Unai con la final de Copa.

Y es que Unai no es un aficionado cualquiera y este año está llevando a cabo un reto como runner corriendo el número de kilómetros del resultado de la Real Sociedad cada fin de semana. "El peor día fue el del Bernabéu, que perdimos 4-1 y me tocó correr 41 kilómetros", explica.

A la vuelta, eso sí, subirá a San Sebastián en coche con unos amigos porque "en la bici no me entra la Copa".