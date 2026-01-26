Adiós a los sobres de Ketchup y mayonesa de plástico: la Unión Europea pone fecha a su retirada

La Unión Europea ha aprobado una nueva normativa que afecta directamente al consumo de los sobres de ketchup, mayonesa y otras salsas. La aplicación de esta norma será gradual entre 2026 y 2030. El objetivo que se persigue con ello es la reducción de envases innecesarios, sobre todo los plásticos de un solo uso, como es el caso de los sobres.

Así las cosas, a partir del presente año, los establecimientos de restauración y hostelería deberán retirar estos sobres para avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible. De esta manera, los locales deberán sustituirlos por botellas rellenables, dispensadores y envases reutilizables como alternativa a los sobres de plástico.

Qué cambia con la nueva normativa

El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés), la base sobre la que se sustenta la nueva normativa, entrará en vigor a nivel europeo a partir de agosto de 2026.

La nueva norma dice que en los casos de comida para llevar o delivery sí estará permitido el uso de plásticos, ya que entran en juego otras cuestiones, como la higiene y logística. Todo ello la Unión Europea lo ha tenido en cuenta a la hora de aplicar esta medida y por ello sí estará permitido su uso en estos casos.

Asimismo, en la norma también se contemplan excepciones para entornos sanitarios y sociosanitarios, donde los envases monodosis pueden ser necesarios para su distribución. En este sentido, a pesar de que el foco principal está en los sobres de plástico; otros materiales tendrán que cumplir requisitos de reciclabilidad y reducción de residuos.