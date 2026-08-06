Por qué el triptófano es un gran aliado de la salud: los beneficios de este complemento que muy pocos conocen

Sentir desgana, cansancio o falta de motivación suele ser más habitual de lo que parece. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 15% de los adultos en edad de trabajar padece algún trastorno mental. Señala, además, que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo por ansiedad y depresión vinculadas al empleo.

Aquellos que se encuentren en esta situación o similar deben incluir en su dieta el triptófano, un aminoácido esencial que está presente en múltiples alimentos. Aunque eso sí, también se puede tomar a modo de suplemento o complemento alimenticio.

Lo especial de este aminoácido es que tiene un importante papel en la producción de serotonina y melatonina, dos neurotransmisores que son clave para el bienestar emocional, mental y un sueño reparador.

En el caso del triptófano, según un artículo publicado por Cínica Universidad de Navarra, este es "necesario para la formación de serotonina", muy importante en la regulación del "estado de ánimo, el sueño y el apetito".

La citada publicación sostiene que el triptófano "es precursor de la melatonina", la hormona encargada de regular el sueño y que también está estrechamente relacionada con el estado de ánimo y el ritmo circadiano.

Alimentos ricos en triptófano

Para asegurar su presencia en el organismo, los expertos en salud recomiendan incluir estos alimentos en la dieta:

Semillas de calabaza y sésamo

Queso cheddar

Pollo y pavo

Atún y huevo

Cordero y cerdo

Salmón y pescado blanco

Lentejas y garbanzos

Espárragos y brócoli

Mango, naranja y banana

Aunque no todos aportan la misma cantidad de este aminoácido, es muy aconsejable su consumo para asegurar la producción de serotonina y melatonina de forma natural. Asimismo, también se recomienda combinar triptófano con alimentos ricos en vitamina B6, necesaria para convertir el triptófano en serotonina. Algunos alimentos que la contienen son los plátanos.

En otras ocasiones, cuando la persona atraviesa por una situación algo más compleja, se aconseja la ingesta del magnesio, pues favorece la relajación y atenúa la sensación de fatiga, lo que acaba mejorando el funcionamiento del sistema nervioso.

Qué hacer si los síntomas persisten

En cualquier caso, si con ayuda natural no es suficiente, se debe buscar ayuda médica para que los profesionales de la salud elaboren el diagnóstico oportuno. En estos casos suelen entrar en juego los antidepresivos, que en todo caso deben estar pautados por el médico y no se pueden consumir sin receta debido a los efectos secundarios que existen si no se toman adecuadamente.