La OMS deja claro cuál es el nivel de riesgo del brote de ébola: "Es una emergencia internacional, pero no pandémica"

Según ha comunicado la OMS a través de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el riesgo de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.

El comité de emergencia de la OMS se reunió ayer martes para analizar el brote, que cuenta ya con 51 positivos y se salda ya con 139 muertes, aunque se sospecha de otros 600 casos. "La situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica", señaló Tedros en rueda de prensa.

El director general ha añadido que "la OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta. Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación".

Riesgo de contagios en zonas urbanas

Tedros volvió a señalar que la organización teme un incremento de casos y fallecimientos debido a un aumento de contagios en áreas urbanas. Además, presta importancia a que algunos de ellos se produzcan entre el personal sanitario. Por último, ha destacado que no favorece el intenso flujo poblacional en las zonas afectadas, entre los que se incluyen desplazados internos debido a los conflictos.

Cabe recordar que la epidemia está causada por la cepa Bundibugyo, para la cual aún no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Entre los positivos confirmados, se encuentra un ciudadano estadounidense que trabajaba en la República Democrática del Congo y que ha sido trasladado a Alemania para ser tratado, según han confirmado desde la OMS.

Imágenes de la llegada del paciente estadounidense a Alemania. | Getty Images

Tedros ha agregado que la OMS destinará 3,9 millones de dólares de sus fondos para emergencias con el fin de responder al brote. Esta es la primera ocasión en la que un director general de la OMS declara una emergencia internacional antes de convocar un comité de emergencia para estudiar la situación.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España declaró ayer que considera que el riesgo para la población es "muy bajo", aunque mantiene activos los protocolos de vigilancia y respuesta rápida ante posibles casos importados.