El Hospital de Bellvitge realiza el primer trasplante de riñón de Europa con cirugía robótica de una única incisión

El Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) ha realizado el primer trasplante renal de Europa con el robot Da Vinci de puerto único, que permite implantar el riñón a través de una sola incisión de siete centímetros.

"Es un hito", ha celebrado este miércoles el jefe del servicio de Urología de Bellvitge, Òscar Buisan, en la presentación de la intervención, realizada con éxito el pasado mes de septiembre por la Unidad de Trasplante Renal del hospital, que desde entonces ya ha hecho tres trasplantes más de este tipo, hasta ahora solo con precedentes en Estados Unidos.

"La experiencia ha sido superpositiva", ha explicado Sílvia Bribiesca, de 58 años, la beneficiaria de esta intervención, a la que se adentró con "unas expectativas posoperatorias más complicadas", pero quien, un mes y medio después, asegura que se encuentra "un 95 % recuperada de energía y de capacidad de movilidad".

El robot Da Vinci de puerto único, que el hospital introdujo en febrero de este año, es un sistema de última generación con tecnología optimizada que incorpora en un solo brazo robótico tres instrumentos multiarticulados y un endoscopio 3D, lo que abre la puerta a cirugías menos invasivas.

"Con este sistema, hacemos una incisión en la zona abdominal, mientras que antes hacíamos cuatro para los brazos del robot y dos más para introducir los instrumentos necesarios", ha detallado el doctor Buisan, quien ha afirmado que este tipo de trasplantes permite una recuperación más rápida y un menor dolor posoperatorio.

Entre 20 y 25 operaciones al año con esta tecnología

Francesc Vigués, impulsor del programa de trasplante renal robótico de Bellvitge, líder estatal en este tipo de procedimientos, ha explicado que de los cincuenta trasplantes renales robóticos de donante vivo que el hospital realiza al año, calculan poder llevar a cabo entre 20 y 25 con esta tecnología de puerto único.

Si bien desde el hospital esperan ampliar cada vez más la cantidad de pacientes que puedan beneficiarse de este sistema, Vigués ha puntualizado que no sirve para todos los casos, ya que depende de la anatomía del enfermo y la del riñón trasplantado, condiciones que en el caso de Silvia Bribiesca y su marido, el donante, resultaron "óptimas" para inaugurar esta intervención.

Bribiesca fue diagnosticada de poliquistosis renal y hepática diez años atrás, pero durante el último año se redujo considerablemente su función renal y el equipo de Bellvitge le planteó la posibilidad de recibir el riñón de un donante vivo, una decisión que ha confesado que le costó tomar, pero que acabó adoptando cuando le aseguraron que el procedimiento era seguro y su marido tendría una buena calidad de vida.

En este sentido, la coordinadora del programa de trasplante renal de donante vivo de Bellvitge, Anna Manonelles, ha subrayado que la "mejor opción" para los enfermos renales siempre es poder optar a una donación como esta, más aún si así se puede evitar el tratamiento de diálisis, como es el caso de Bribiesca, por lo que ha insistido en la importancia de alentar a los donantes y concienciar a la población de que son intervenciones de "mínimo riesgo" con la seguridad garantizada.

El Hospital Bellvitge, centro de referencia

Con trescientos trasplantes renales robóticos realizados desde que estrenó este procedimiento en 2018, Bellvitge es un centro de referencia en este tipo de intervenciones, experiencia que, según Vigués, ha permitido tirar adelante operaciones que "no habrían sido posibles de otra manera".

En 2025, el hospital lideró los trasplantes renales a nivel estatal, con 207 intervenciones, y también de trasplante de donante vivo, con 43 procedimientos, todos ellos practicados con cirugía robótica, un tipo de cirugía con la que este 2026 prevé llegar a las 1.600 intervenciones y que, en el caso de las operaciones renales, todavía es una excepción en España, ha concluido Buisan.