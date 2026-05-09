Así será el operativo hantavirus: evacuación escalonada, vuelos programados y máxima protección

Los 14 pasajeros españoles y el experto en infecciosas de la oficina de la OMS para África serán los primeros en abandonar, en zodiacs y en grupos de cinco, el buque MV Hondius afectado por un brote de hantavirus en una operación "inédita" y de una "envergadura internacional sin precedentes" que ha implicado a 23 países.

Antes de desplazarse a Tenerife, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han informado este sábado sobre el dispositivo de desembarco del crucero MV Hondius, que tiene previsto llegar a las costas de Tenerife entre las 4:00 y las 6:00 horas, hora canaria.

García ha detallado que antes del desembarco se realizarán evaluaciones exhaustivas de los pasajeros, indicando que "tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas".

Asimismo, ha señalado que "se hará una encuesta epidemiológica y comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes". Los pasajeros tendrán a su disposición también equipos de psicología que atiendan al estado emocional en el que se encuentran.

Desembarco de forma escalonada

"Los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país", y es "previsible que sean los ciudadanos españoles los que desembarquen primero".

En el buque se quedarán 30 personas pertenecientes a la tripulación que seguirán el viaje hasta Países Bajos y otros 17 se bajarán para ser repatriados.

Medidas de protección y evaluación

La capitanía marítima ha prohibido cualquier navegación a menos de una milla náutica del Hondius cuando entre en la zona marítima canaria y ha solicitado a la autoridad portuaria que haga lo propio dentro de la dársena del puerto de Granadilla.

El barco quedará fondeado sin atracar "el tiempo imprescindible y necesario", ha dicho Marlaska, momento en el que se procederá a la evacuación de 121 de las 151 personas que van a bordo, los 147 pasajeros a los que se sumaron tres expertos en epidemias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y uno de la OMS África.

A todos se les hará una "evaluación exhaustiva" para comprobar que siguen asintomáticos; a partir de ahí, irán saliendo de forma "escalonada y ordenada", en zodiacs del Ejército en grupos de cinco personas y por países. En tierra, tres autobuses les esperan para recorrer los 11 kilómetros que separan el puerto del aeropuerto.

Consigo podrán llevar únicamente un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa, con lo imprescindible: documentación, móvil, cargador y otros artículos básicos. Tanto los cruceristas como el personal del operativo irán provistos de mascarillas FFP2, desde los que intervengan en los traslados como el personal logístico y los equipos sanitarios.

Vuelos programados a diferentes países

Los viajeros solo bajarán cuando estén completamente listos para despegar los aviones que deberán llevarles a sus países de origen. Comenzarán los españoles y el delegado de la OMS: el avión de la Fuerza Aérea española que trasladará a los 15 está listo en Canarias para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla para realizar cuarentena.

De la Unión Europea, ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En apoyo de aquellos sin disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha facilitado dos aeronaves y a lo largo de la tarde se programarán los demás vuelos necesarios para el traslado.

Respecto a los extracomunitarios, están dispuestos los vuelos de repatriación hacia Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Para los que no tengan medios, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias prepara un plan de contingencia con el Gobierno de los Países Bajos, de donde es la bandera del Hondius, así como con el armador del navío y la empresa aseguradora.