Xavier Colás da las claves sobre la situación del acuerdo de paz en Ucrania: "Esta negociación tiene dos tiros mortales"

El corresponsal de Onda Cero en Europa del Este, Xavier Colás, ha intervenido en Más de uno para analizar las claves de una eventual negociación para poner fin a la guerra en Ucrania. Uno de los elementos centrales, ha explicado, es la cesión de territorios, y ha advertido de lo "preocupante" que resulta que Donald Trump haya afirmado que Ucrania debe firmar la paz antes de perder la guerra. A su juicio, "Trump se está alineando con la narrativa de Moscú de que la victoria de Rusia es inevitable".

Colás ha recurrido a una anécdota atribuida a John F. Kennedy al llegar a la Casa Blanca, cuando ironizó diciendo que había heredado una escena del crimen con siete disparos, de los cuales solo dos habían sido mortales, para ilustrar que no todos los factores tienen el mismo peso.

Dos tiros mortales

En el caso ucraniano, esos "dos tiros mortales" serían, según el periodista, que Volodímir Zelenski no está dispuesto a renunciar al Donbás y que Vladímir Putin no acepta la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano. “Si eso no se resuelve, no puede haber un acuerdo de paz”, ha subrayado, antes de añadir que tanto Putin como Zelenski “están hablando, pero no negociando”.

En ese sentido, Colás ha señalado que Rusia mantiene un doble discurso: "habla de paz en inglés y de guerra en ruso". Ha recordado además que uno de los motivos de la invasión fue precisamente impedir la ampliación de la OTAN hacia Ucrania, lo que dificulta cualquier cesión por parte del Kremlin.

Putin habla de paz en inglés y de guerra en ruso

Un show en torno a Donald Trump

Sobre la conversación telefónica entre Trump y Putin, el corresponsal ha explicado que en Moscú son conscientes de que el expresidente estadounidense es especialmente sensible al halago. "Esto es un 'show' dirigido a una sola persona: Donald Trump", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que ambos líderes tratan de no incomodarlo y de evitar que se incline contra alguno de ellos. Ha destacado como en un discurso ante sus generales, Putin llegó a decir que había "perdido todo el interés" en que Ucrania se retire, y ambos coincidieron en que un alto el fuego en las actuales condiciones solo serviría para prolongar el conflicto.

Humillación de Trump hacia Zelenski

Colás considera que Trump sigue creyendo que puede poner fin a la guerra y obtener con ello el Premio Nobel de la Paz No obstante, ha sido muy crítico con la actitud de Trump durante la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente ucraniano, que ha calificado de "humillación pública", aunque de menor intensidad que la vivida en febrero.

Pese a que Zelenski, como buen actor, ha sabido adaptarse a la situación, en la opinión del periodista, ese tipo de gestos "prolongan la guerra", ya que resulta imposible que una potencia invasora se avenga a una negociación de paz si ve al país invadido humillado por quien hasta ahora era su principal aliado.

La Unión Europea como actor secundario

Por último, Colás ha lamentado el papel secundario de la Unión Europea, a la que ha descrito como un "mero espectador". A su juicio, su principal debilidad es que no actúa como un Estado único ni tiene un ejército propio, a diferencia de Estados Unidos, una circunstancia que Putin sigue teniendo muy presente y que alimenta sus expectativas estratégicas.