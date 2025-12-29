Trump ve "muy cerca" un acuerdo para Ucrania, aunque advierte que quedan "asuntos espinosos" que resolver

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este domingo con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar el futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia con miras a un acuerdo definitivo de paz.

El resultado de las conversaciones entre ambos mandatarios ha sido positivo, según han dejado entrever en la rueda de prensa posterior a su encuentro, aunque ninguno ha desvelado importantes detalles. "Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, ha admitido Trump al término del encuentro en Florida, en el que también han participado varios líderes europeos.

El mandatario ucraniano, en línea con lo defendido por su homólogo estadounidense, ha asegurado que el encuentro fue positivo y ha adelantado que las partes acordaron reunirse "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", aunque no ha dado detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar dicho encuentro.

"Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90% acordado", ha afirmado Zelenski. "Podemos decir que estamos en el 95%, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien; estamos muy cerca (...) Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes", ha añadido Trump.

Conversaciones con Putin

El encuentro entre ambos líderes llega después de que el pasado jueves Zelenski mantuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Este mismo domingo, Trump ha hablado con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con quien ha asegurado que hay avances "en la dirección correcta" para determinar el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás.

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania, similares a las de la OTAN. En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

"Buenos avances" tras la reunión

Los líderes europeos, que también han participado en parte de las conversaciones de este domingo, perciben "buenos avances" tras la conferencia sobre el futuro de Ucrania. "Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, ha declarado que, para estos esfuerzos, resulta "fundamental" que Ucrania y, por extensión, Europa, "cuente con garantías de seguridad firmes desde el día uno".