El vídeo que muestra cómo la fragata española atraca en Creta camino de la misión de protección a Chipre

La fragata española 'Cristóbal Colón' ha llegado a Creta mientras prosigue su camino hacia Chipre. Un vídeo de Reuters muestra el momento en el que atraca en la isla griega mientras continúa la polémica en nuestro país por el envío de dicha fragata por parte del Gobierno de Sánchez.

La última en pronunciarse ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha vuelto a descartar que España pueda participar en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz planteada por Francia, rechazando igualmente que se puedan desplegar en la zona los cazaminas españoles, que ya están en misiones de la OTAN.

"España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional" ya sea de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, ha recalcado Robles en declaraciones a la prensa durante su visita al MOPS en la base de Retamares, en Pozuelo (Madrid).

Sin planteamientos de una misión defensiva en Ormuz

La ministra ha insistido en que España ha accedido a que la fragata 'Cristóbal Colón' se traslade a Chipre junto al grupo naval que encabeza el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para participar en una misión de "protección y seguridad" en el Mediterráneo y no tiene intención de ir más allá. El argumento que alega el Ejecutivo es que se trata de ayudar a un socio europeo.

"Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia", ha añadido la ministra, en referencia a la propuesta que puso sobre la mesa el lunes pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, de desplegar una misión defensiva en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación.

"Esa es una misión que en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en OTAN ni en Unión Europea y por tanto España no tiene nada que decir", ha insistido Robles, que ha dejado claro que el Gobierno siempre es "respetuoso" con las nuevas misiones que puedan plantear países aliados.