Varias personas mueren tras un atropello de un autobús en Estocolmo

Una grave tragedia ha sacudido el centro de Estocolmo este viernes por la tarde, cuando un autobús ha embestido una marquesina en Valhallavägen, Estocolmo, causando varios muertos y heridos, según informaciones de medios locales.

El accidente se ha producido alrededor de las 15:24 horas, cuando, por causas aún desconocidas, el vehículo (un autobús de dos pisos del servicio público de transporte) se ha salido de la calzada y ha impactado violentamente contra una parada de autobús.

"Hay heridos en el lugar. Algunos están gravemente heridos. Varias personas se han visto afectadas", ha explicado un miembro del cuerpo de bomberos, en declaraciones recogidas por medios locales.

La Policía de Estocolmo ha confirmado posteriormente que hay víctimas mortales, aunque ha evitado precisar el número de fallecidos o su identidad. "En este momento no comentamos datos sobre cantidad, sexo o edad de las personas afectadas", indica el cuerpo en un comunicado publicado en su página web.

Caos en el corazón de la ciudad

El área de Valhallavägen, una de las principales arterias de la capital sueca, ha sido completamente acordonada, mientras equipos de policía, ambulancias y bomberos trabajan en el lugar. Testigos describen una escena de gran confusión en plena hora punta.

"Hay muchísimos coches de policía y siguen llegando más. Está acordonado incluso hacia el metro", ha relatado un testigo al medio Aftonbladet.

El servicio de emergencias SOS Alarm ha confirmado que varias personas han sido trasladadas a hospitales de la ciudad en ambulancias.

Investigación en marcha y un detenido

La portavoz de la empresa de transporte público SL, Sophie Gunnarsson, ha calificado el suceso de "incidente muy grave", aunque aseguró que de momento se desconocen las causas del siniestro: "Podemos confirmar que ha ocurrido un accidente, pero no podemos dar detalles sobre el estado de los heridos ni sobre lo que lo ha provocado".

Por su parte, la Policía regional de Estocolmo ha abierto una investigación por "homicidio involuntario grave". Según han confirmado las autoridades, una persona ha sido detenida y se encuentra bajo interrogatorio. De acuerdo con la información publicada por Aftonbladet, el arrestado sería el conductor del autobús. La Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT, y otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer.