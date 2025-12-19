Trump deja abierta abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Todos los días Trump es noticia por algún motivo. Y esta vez, como de costumbre, por declaraciones. Declaraciones de las suyas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela. "No lo descarto" fueron las palabras que pronunció cuando fue preguntado directamente por esa opción en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas. En los últimos días, Estados Unidos ha endurecido sus acciones contra Venezuela bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Bombardeos en el mar Caribe, abordajes de buques y el bloqueo a petroleros venezolanos forman parte de una estrategia que, según Trump, busca frenar la actividad de los cárteles, pero que para el Gobierno de Nicolás Maduro es una excusa para justificar una intervención militar.

La escalada no es nueva. La crisis se remonta a agosto de 2025, cuando Estados Unidos desplegó fuerzas navales en el Caribe y calificó a varios grupos venezolanos como "narcoterroristas". Días después, Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba el uso de la fuerza militar contra estos grupos y elevó hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. Desde entonces, las amenazas y advertencias han ido en aumento.

A comienzos de diciembre, el presidente estadounidense fue aún más explícito. Durante una reunión de gabinete aseguró que las acciones contra el narcotráfico venezolano comenzarían "muy pronto" y afirmó que Washington sabe "donde viven los malos". Aunque evitó hablar de una invasión total, es lógico, per dejó claro que no descarta ataques terrestres ni nuevas operaciones militares en territorio venezolano.

¿Qué dice Maduro?

Desde Caracas, la respuesta ha sido inmediata. Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de llevar a cabo una "guerra psicológica" y de promover una amenaza "colonialista". Venezuela ha fortalecido su defensa aérea y ha movilizado nuevos reclutas, y sostiene que el objetivo real de Estados Unidos es forzar un cambio de régimen y hacerse con sus recursos petroleros.

Al ser preguntado sobre qué puede ocurrir en los próximos días, Trump se limitó a responder que "depende". Una respuesta muy del estilo de Trump y que, lejos de calmar los ánimos, mantiene abierta la incertidumbre sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos en su pulso con Venezuela.