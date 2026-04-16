Trump se queda sin aliados: sin Orbán, sin Meloni y ¿sin Vox?

Donald Trump afronta un momento de creciente rechazo entre sus aliados internacionales. En apenas unos días, el expresidente estadounidense ha visto cómo se han resentido o desaparecido parte de los apoyos clave que había tejido en Europa: la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, el choque frontal con Giorgia Meloni en Italia y las primeras críticas públicas desde Vox en España.

El golpe más evidente ha llegado desde Hungría. Orbán, considerado uno de los principales referentes del trumpismo en Europa, ha perdido el poder tras 16 años al frente del país. Trump ha reaccionado marcando distancias: "No fue mi elección, pero era mi amigo", ha señalado, en un intento de desvincularse del resultado pese al respaldo explícito que su entorno había mostrado durante la campaña.

Meloni no le pasa sus críticas al papa

Más significativa aún es la ruptura con la primera ministra italiana. Trump ha reconocido abiertamente que su relación con Giorgia Meloni ya no es la misma tras su negativa a apoyar la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. "Pensaba que era valiente, pero me equivoqué", y le ha acusado de no implicarse ni en la OTAN ni en la estrategia frente a Teherán.

El desencuentro se ha agravado después de que Meloni saliera en defensa del papa León XIV frente a los ataques del presidente estadounidense. Desde entonces, el tono ha escalado hasta un punto que parece irreconciliable.

También Vox empieza a marcar distancias. La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha calificado de "poco comprensibles" las críticas de Trump tanto a Meloni como al Papa, en un movimiento inédito hasta ahora en la formación de Santiago Abascal.

De hecho, Vox ha reivindicado la figura de la mandataria italiana como "una de las políticas más valientes del mundo" y ha subrayado su cercanía con ella.

El distanciamiento llega además en un momento delicado para el propio Vox, tras el resultado electorales discreto en Castilla y León y con perspectivas de estancamiento en futuros comicios como Andalucía.