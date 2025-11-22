Trump afirma que su plan de paz para Ucrania no es definitivo: "No es mi oferta final"

"No es mi oferta final", ha sentenciado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respecto al plan de paz propuesto para Ucrania. El mandatario ha afirmado que no es una propuesta definitiva, a pesar de haber exigido al país ucraniano que responda a la iniciativa antes del próximo jueves.

"No. No es mi oferta final", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación. "Nos gustaría conseguir la paz; debería de haber pasado hace mucho tiempo", ha añadido. "La guerra con Ucrania no debería de haber ocurrido jamás".

Nos gustaría conseguir la paz

Según ha afirmado, Trump considera que si él hubiera sido presidente, la guerra "no habría pasado". De hecho, asegura que están "intentando que termine de una forma u otra". Preguntado sobre qué ocurriría si Ucrania no acepta el plan propuesto antes de la fecha acordada, Trump ha respondido que "puede seguir combatiendo con todo su corazón".

Una propuesta con 28 puntos clave

La propuesta de Trump, no oficial, prevé la cesión del este de Ucrania a Rusia y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos puntos han sido ya rechazados por aliados de Ucrania, que defienden la integridad territorial del país.

El domingo está previsto que se reúnan en Ginebra representantes de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos para abordar la propuesta de Trump. El secretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Dan Driscoll, y su equipo están ya en la ciudad suiza para reunirse con la delegación ucraniana.

Está previsto además que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se sumen el domingo a las reuniones, según fuentes citadas por la CNN. El objetivo es cerrar un acuerdo antes de un encuentro entre Trump y Zelenski.