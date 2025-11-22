España reitera su apoyo a Ucrania: "Vamos a apostar por cualquier oportunidad creíble que haya para la paz"

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado claro que la guerra de agresión iniciada por Rusia contra Ucrania no puede tener "premio" ante las inminentes negociaciones en relación con el plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio", ha señalado en declaraciones a los medios desde la cumbre del G20, subrayando que en estas horas "definitorias" los europeos están unidos y apoyan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El plan rusoamericano ha sobrevolado todas las conversaciones", ha detallado el ministro. "Ha quedado claro lo que España ha venido diciendo desde que tuvimos las primeras noticias de esa propuesta de plan: apoyamos a Ucrania", ha defendido Albares, asegurando que "todo lo que se decida en Ucrania tiene que tener al país en el centro de cualquier decisión" y, además, Europa debe estar también en el centro de las negociaciones porque "todo lo que ocurra en el país ucraniano está estrechamente ligado con el devenir de Europa".

Respecto a las conversaciones de este sábado que se han producido entre los diferentes líderes, Albares ha indicado que "va a haber una continuidad a esta primera reunión" y que los contactos se darán en todos los niveles.

Una propuesta de paz creíble

Sobre un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, Albares ha insistido en que "España y Europa van a apostar por cualquier oportunidad creíble que haya para la paz". Aunque eso sí, según ha detallado, la paz debe ser justa, respetar la soberanía de Ucrania y debe "tener en cuenta la seguridad europea". Por tanto, afirma que se tendrán que "sentar las bases para una paz duradera, no un paréntesis entre dos guerras".

Tras el plan inicial propuesto por Trump para la paz en Ucrania, Albares ha indicado que "Estados Unidos es fundamental para la seguridad euroatlántica y para el futuro del país ucraniano", pero advierte que Europa también tiene un papel fundamental, ya que "es una guerra que se desarrolla en suelo europeo". Advierte al mismo tiempo que "una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta".