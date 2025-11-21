Trump da un ultimátum a Zelenski que ahora se enfrenta a un dilema: aceptar o perder a un socio clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. "Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos, pero el jueves es el día que consideramos oportuno", ha declarado el presidente estadounidense en una entrevista con Fox Radio.

El plan de paz de Trump, filtrado por medios como The Washington Post, incluye condiciones muy controvertidas para Kiev, entre ellas la cesión de parte del territorio ucraniano a Rusia, la reducción del Ejército a un máximo de 600.000 efectivos y el compromiso de entregar a Estados Unidos el 50% de las inversiones y beneficios de la futura reconstrucción del país. A cambio, Washington garantizaría la seguridad de Ucrania y su protección frente a nuevas amenazas.

Trump ha justificado la presión sobre Zelenski asegurando que el conflicto está "fuera de control, es una masacre", y que Kiev "ya está perdiendo territorio". El presidente norteamericano ha recordado que Estados Unidos "ha proporcionado los mejores equipamientos militares del mundo" al Gobierno ucraniano, y ha advertido de que el apoyo económico y militar podría agotarse si Ucrania no acepta el plan propuesto por la Casa Blanca.

Preguntado por la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amplíe sus ofensivas hacia otros países europeos, Trump se ha mostrado convencido de que el Kremlin "no busca más problemas" y que "ha aprendido la lección de una guerra que debería haber durado un día y lleva cuatro años". Además, ha destacado la entrada en vigor de las nuevas sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, calificándolas de "muy poderosas".

Desde Kiev, Zelenski se ha mostrado prudente y no ha confirmado si aceptará las condiciones de Washington. En un mensaje a la nación, el mandatario ha reconocido que "las presiones van a ser muy duras en las próximas semanas" y ha advertido a los ucranianos de que deben "prepararse para lo peor". "Europa y el mundo entero deben comprender que hemos resistido durante casi cuatro años a uno de los ejércitos más grandes del planeta. Nuestra gente sufre bombardeos cada noche. Somos de acero, pero ni el metal más resistente soporta esto", ha señalado.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha confirmado haber recibido el documento y ha asegurado que el texto "puede servir de base para un arreglo pacífico definitivo". Con el reloj corriendo hacia la fecha límite, Zelenski se enfrenta ahora a un dilema político y moral: aceptar el plan de Trump, con las cesiones que implica, o rechazarlo y arriesgarse a perder el apoyo de su aliado más poderoso.