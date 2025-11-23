GUERRA RUSIA-UCRANIA

Trump acusa a Zelenski de comportarse como un desagradecido el plenas negociaciones sobre el plan de paz

El presidente había concedido a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aceptar el plan, aunque poco después matizó que no era su última oferta para Kiev.

Trump afirma que su plan de paz para Ucrania no es definitivo: "No es mi oferta final"

M.P. | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de Donald Trump atendido a la prensa
Imagen de archivo de Donald Trump atendido a la prensa | Europa Press / Contacto / Joey Sussman

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado de nuevo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, se está comportando como un desagradecido hacia los esfuerzos del mandatario norteamericano para negociar la paz en la guerra con Rusia.

El mandatario norteamericano ha vuelto a quejarse de la falta de avances de cara al final del conflicto en un mensaje que ha publicado el mismo día en que su secretario de Estado y asesor en funciones de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se encuentra en Ginebra negociando con Europa y Ucrania su plan de paz.

Escepticismo de Ucrania y los aliados internacionales ante el plan de paz de Trump

Este plan ha sido recibido con enorme escepticismo por Ucrania y los aliados internacionales del país, que este pasado sábado veían excesivos sus términos, que implican la anexión de los territorios conquistados por Rusia y la reducción del tamaño del Ejército ucraniano.

En este contexto, Trump ha saltado a su plataforma Truth Social para lamentar que "los 'líderes' ucranianos han expresado cero gratitud por los esfuerzos de EEUU, mientras Europa sigue comprando petróleo a Rusia".

Además, el presidente estadounidense ha dejado entrever que Zelenski no estuvo a la altura de las circunstancias en 2022, cuando comenzó la invasión rusa, como tampoco lo estuvo su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, porque "si los líderes de Ucrania y de Estados Unidos se hubieran mostrado firmes y hubieran actuado de la manera correcta, la guerra jamás habría ocurrido".

