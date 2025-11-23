El interés de Trump en Arabia Saudí y la polémica defensa al príncipe heredero por el asesinato de Khashoggi

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, su primera visita en siete años. Durante la rueda de prensa en el Despacho Oval, una periodista de ABC News preguntó sobre la muerte de Jamal Khashoggi y Trump la cortó para defender a Bin Salman.

"No sabía nada", aseguró, al tiempo que calificó a Khashoggi como "extremadamente polémico": "A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablan; ya les cayera bien o mal, pasaron cosas, pero él no sabía nada al respecto".

Sin embargo, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron en 2021 que el heredero saudí probablemente fue quien dio luz verde a la operación en la que asesinaron y descuartizaron al periodista en la Embajada de Arabia Saudí en Estambul.

El precedente que sienta

Eduardo Saldaña y Alba Leiva analizan en 'El Orden Mundial' de 'Julia en la onda' el precedente que sientan estas declaraciones de Donald Trump sobre el periodista.

Khashoggi era un periodista disidente saudí que había sido muy crítico con la familia real y en especial con Bin Salman. Criticó la participación del país en la Guerra de Yemen y en 2017 huyó de allí. En 2018 acudió a la Embajada de Arabia Saudí en Estambul, donde fue asesinado y descuartizado.

Este hecho marcó mucho a nivel internacional a Arabia Saudí durante los cinco o seis años siguientes porque su imagen quedó muy manchada. Poco a poco esta se ha ido restableciendo hasta este martes, tras la polémica defensa que hizo Donald Trump criticando al periodista asesinado.

Los negocios de Trump en Arabia Saudí

El presidente estadounidense nunca ha sido muy crítico con el país árabe. En 2018 matizaba las investigaciones de la CIA sobre el papel de Bin Salman en el asesinato de Khashoggi y ahora "ha dado un paso más allá porque en lugar de quedarse con que los análisis de la CIA no eran concluyentes, directamente los niega y acusa a los periodistas de que eso son 'fake news'".

Aunque Joe Biden sí que intentó distanciarse de Arabia Saudí, luego poco a poco fue volviendo a establecer las relaciones con el país, algo que continúa haciendo Trump: "Es mucho más agresivo y directo, pero las acciones que toma no distan tanto de las que Biden estaba tomando restableciendo relaciones con Bin Salman".

Lo que está claro es que el presidente de Estados Unidos tiene una "debilidad demasiado evidente" con Arabia Saudí. Fue su primera visita oficial cuando llegó a la Presidencia en 2016. Pero, ¿cuál es su interés personal? Aunque se lo han preguntado mucho y siempre lo ha negado, lo cierto es que hay una sospecha muy grande de que antes de llegar a la Casa Blanca, Trump ya había hecho negocios con los saudíes. Se dice que vendió el Hotel Plaza de Nueva York a un príncipe saudí en 1995 y que su familia ha cerrado acuerdos con empresarios saudíes. De hecho, según Forbes, la familia de Trump recaudó cerca de 50 millones de dólares en acuerdos con el país árabe.

A nivel diplomático también le interesa porque "quiere retomar uno de los objetivos de su primer mandato: la inclusión de Arabia Saudí en los Acuerdos de Abraham para reconocer a Israel, es decir, los acuerdos por los que varios países árabes reconocieron a Israel, algo que Biden no frenó".

En la reunión que mantuvieron, y que terminó opacada por las polémicas declaraciones de Trump sobre Khashoggi, EEUU y Arabia Saudí firmaron un nuevo pacto de defensa con el que Washington se compromete a proteger a los saudíes ante cualquier agresión y acordaron la venta de aviones de combate F35 a Riad y el aumento de un billón de dólares de la inversión saudí en Estados Unidos.