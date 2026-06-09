Save The Children advierte de que más de 3 millones de niños no pueden ir a clase tras la destrucción de 6.000 escuelas en el terremoto de Filipinas

El terremoto de magnitud 7,8 azotó el lunes la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, donde las autoridades siguen realizando labores de búsqueda y rescate por los daños causados en edificios, viviendas, puentes, carreteras y escuelas. Hasta el momento se han registrado 41 fallecidos y más de 470 personas han resultado heridas. La mayoría de las muertes están relacionadas directamente con la caída de escombros y otros daños derivados del temblor.

Un desastre natural que ha afectado a unos 145.000 ciudadanos, 33.000 eran familias que residían en las zonas que se han llevado la peor parte, y más de 40.000 residentes han tenido que ser desplazados por la imposibilidad de regresar a sus viviendas, según el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

La vuelta al cole en Filipinas se ha visto empañada por el seísmo

El seísmo coincidió con el primer día del curso escolar para millones de niños y niñas de entre 6 y 12 años. Faisah Ali, directora humanitaria en Save The Children Filipinas, comenta que “aproximadamente 3,2 millones perdieron el acceso a sus aulas debido a la destrucción generalizada de los edificios escolares”. “También prevemos que muchos niños necesitarán apoyo psicosocial, especialmente aquellos desplazados dentro y fuera de los centros de evacuación informales”, añade Faisah Ali.

Más de 6.000 aulas han sufrido daños, provocando que muchos estudiantes resultaran heridos mientras celebraban la ceremonia matutina de izamiento de bandera. De momento, la ONG Save The Children afirma que se están asegurando “de que haya espacios de aprendizaje temporales disponibles cerca de los centros de evacuación o en lugares seguros donde los niños puedan continuar sus clases, incluyendo espacios adaptados a sus necesidades para procesar el trauma y los ataques de pánico que experimentaron durante el fuerte temblor”.

“Lo que más nos preocupa es que esto representará una pérdida de aprendizaje a largo plazo para los maestros y los niños”.

La ONG Plan International alerta, además, que esta emergencia tiene un impacto directo sobre la infancia. La interrupción de la educación y la pérdida temporal de los espacios seguros aumenta el riesgo de inseguridad entre los niños.

Ante el daño de las infraestructuras y las continuas evaluaciones técnicas, las autoridades han pedido a la población que se refugie temporalmente tras el potente terremoto, al que le siguieron más de mil réplicas en las siguientes 24 horas.