Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia nombrado por Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de Gobierno del país, después de que François Bayrou formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional.

"Le ha encomendado la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", reza un comunicado del Elíseo.

Su acción, indica la Presidencia francesa, "se guiará por la defensa de la estabilidad política e institucional para la unidad del país, así como la independencia, el poder y el servicio al pueblo francés".

De ministro de Defensa a jefe de Gobierno

Nacido en 1986, Lecornu es conocido por ser parte de la generación de políticos franceses más fieles a Macron. Ha ostentado el cargo de ministro de Defensa desde 2022 y actualmente es el único miembro del Ejecutivo que ha estado junto a Macron en todos sus mandatos desde 2017.

Secretario de Estado para la Transición Ecológica y Solidaria (2017-2018), ministro encargado de las Colectividades Territoriales (2018-2020); titular de Ultramar (2020-2022) y, hasta hoy mismo, ministro de Defensa, el político treintañero convenció al presidente por su pragmatismo y capacidad para lograr consensos.

Lecornu, dicho en otras palabras, representa la continuidad del macronismo al asumir este nuevo cargo en un contexto en el que el país se presenta especialmente inestable.

Una trayectoria ligada a la política

Estudió Derecho en la Universidad Panthéon-Assas. En 2022 se unió a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y con tan solo 19 años ya fue asistente parlamentario, el más joven en la Asamblea Nacional por aquel entonces.