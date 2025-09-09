Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro francés

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha designado a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, apenas unas horas después de que François Bayrou presentara su dimisión. La decisión ha sido confirmada por el Elíseo en un comunicado oficial.

Un colaborador cercano

Lecornu, de 39 años, era hasta ahora ministro de Defensa, cargo que ocupaba desde 2022. Considerado uno de los hombres más leales a Macron, su nombre ya estuvo sobre la mesa hace ocho meses como posible candidato a Matignon. Su designación lo convierte en el quinto jefe de Gobierno desde la reelección de Macron en 2022, reflejo de la inestabilidad política que atraviesa el Ejecutivo francés.

Una misión delicada

El Elíseo ha señalado que, en un primer momento, Macron ha encomendado a Lecornu la tarea de consultar con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para lograr acuerdos que permitan aprobar el próximo presupuesto nacional y asegurar la gobernabilidad en los meses venideros.

“Le ha encargado consultar a los partidos para construir los acuerdos indispensables a las decisiones de los próximos meses. Tras esas discusiones, corresponderá al nuevo primer ministro proponer un gobierno al presidente de la República”, explicó la presidencia en su nota.

El nombramiento llega en un momento de alta tensión política y social en Francia. En las próximas horas se esperan multitud de protestas en distintos puntos del país, lo que anticipa un inicio de mandato complicado para Lecornu. Su desafío inmediato será conformar un gobierno capaz de tender puentes con la oposición parlamentaria, a la vez que responde al creciente malestar ciudadano.