Presión política en año electoral: los motivos detrás del posible ataque con drones de Rusia a España, Italia y Francia

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han recabado información sobre los planes de escalada de tensión que estaría preparando el Kremlin y que afectarían a varios países europeos. Según el artículo de Xavi Colás publicado en El Mundo, Rusia prepararía nuevos ataques con drones contra España, Francia o Italia.

En La brújula, Marta García Aller entrevistó al periodista para analizar y explicar esta preocupante información. El periodista aseguró que Rusia ya había dado "algunas señales advirtiendo" de que los países que ayudaban a Ucrania, eran enemigos de Rusia y, por tanto, "objetivos".

"Este año, hemos visto una escalada gradual con drones sobre Polonia o Leipzig (Alemania). El otro día, un barco ruso disparó unas bengalas contra un helicóptero danés [...]. Hablan de extender la presión sobre Europa, no solo sobre los vecinos de Rusia", explicó.

"Ataques puntuales" con drones desde el mar

Según el periodista, es "muy fácil" colocar un contenedor en algún barco en medio del mar y que de ahí salga un dron en dirección a cualquier zona de cualquier país. Colás habla de que serían "ataques puntuales" y que los drones se utilizarían porque estos "tienen una capacidad de destrucción limitada" comparada con la de un misil balístico.

"Un dron puede cerrar un aeropuerto, incendiar una refinería, destruir una casa o matar a gente y el lanzamiento sería muy sencillo porque en alta mar nada es de nadie y es muy difícil que nos enteremos de quién lo ha lanzado", aseguró.

Los ataques en países de la OTAN han sucedido dentro de lo que se denomina el "umbral bélico", pero ¿cómo tendrían que ser para activar la reacción conjunta de la Alianza Atlántica? "Es la gran pregunta que se están haciendo en Moscú desde hace tiempo porque van imaginando dónde está el umbral bélico y actuando por debajo", explicó.

Presión política a Europa para frenar los ataques ucranianos

A pesar de ello, cada vez se están viendo "cosas más gordas" en Europa y que "cada día están más cerca", porque antes eran los bálticos, pero ahora "parece que estamos acostumbrados a que sea en un país de la OTAN". "Que Estados Unidos haya desaparecido de la ecuación de la guerra es una buena noticia para Putin porque la llegada de Trump ha significado que Estados Unidos ha dejado de dar el grueso del armamento a Ucrania, que se ha quedado sin misiles interceptores", contó Colás.

Por tanto, la alternativa que tiene Ucrania es "atacar" y "este año se van a defender peor, pero van a atacar mejor" y, como los rusos no consiguen parar esos ataques porque el país es tan grande como para poner a salvo todas sus refinerías y almacenes, "lo que puede hacer Rusia es presionar a los países de los que ahora pasa a depender Ucrania: Europa".

Los motivos por los que Rusia habría puesto en el punto de mira a España, Italia y Francia

Para el periodista, los tres países tienen un importante punto en común el año que viene y es que "afrontan elecciones". De hecho, en el caso de Francia, "con dos extremos al alza -izquierda y derecha-" que tienen narrativas "muy próximas" a las del Kremlin o, por lo menos, "favorables a cerrar el grifo a Ucrania parcialmente".

"No se trata de que en Europa nos vayamos a volver pro-Putin porque nos están tirando drones los rusos, pero, por ejemplo, Trump le dijo a Zelenski que había otro tipo de objetivos y que no hacía falta estar destruyendo todo el rato refinerías porque subiría el precio del petróleo", explicó. Allí ya se sienta un precedente porque se le está diciendo a Ucrania que se defienda, pero que no ataque tanto porque "nos salpica a nosotros".

En este caso, estamos viendo una Europa "mucho más preocupada por sí misma" y que ahora "tiene más influencia sobre Ucrania porque les quedamos nosotros": "Así que sería decir que esto está bien, pero esto otro no lo hagáis porque mira la escalada que nos estáis ocasionando a nosotros y a nuestros electorados".