Muere un turista y otros tres resultan heridos al chocar dos helicópteros cerca del Everest

El fatídico choque de dos helicópteros a 4.200 metros de altitud cuando intentaban aterrizar en las inmediaciones del monte Everest, en Nepal, ha provocado la muerte de un turista indio. Además, hay tres personas heridas, según las últimas informaciones difundidas por las autoridades nepalíes.

La colisión se ha producido alrededor de las 08:11 horas (hora local) en el helipuerto de Pheriche, una localidad situada en el distrito de Solukhumbu, en una de las principales rutas de acceso al campamento base del Everest.

Los aparatos pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Air Dynasty. Según las primeras informaciones, ambos helicópteros estaban realizando maniobras de aterrizaje cuando sus rotores entraron en contacto y provocaron el accidente.

Un turista indio de 47 años, entre las víctimas

Las autoridades han identificado al fallecido como Vasanth Kumar Balaramudu, un ciudadano indio de 47 años procedente de Chennai, en el estado de Tamil Nadu. Viajaba en el helicóptero de Fishtail Air.

Entre los heridos se encuentra otro pasajero, Shailesh Kumar Patel, de 49 años y nacionalidad neozelandesa, así como los pilotos de las dos aeronaves. Los servicios de emergencia han trasladado a los afectados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica.

Las informaciones iniciales no coinciden completamente en el número de heridos, aunque los últimos balances difundidos por medios nepalíes elevan la cifra a tres.