El mensaje de María Corina Machado a Trump tras ganar el Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha sido galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en el país.

Así lo ha anunciado el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, que la ha calificado como "valiente y comprometida defensora de la paz".

La premiada ha agradecido el reconocimiento en un mensaje en sus redes sociales en el que también ha mencionado a Donald Trump, otro de los candidatos, que en las últimas horas había sonado con fuerza para ganarlo después de impulsar la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Machado ha insistido en que el objetivo de su lucha y la de todos los venezolanos es "conquistar la libertad" y ha señalado que "hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump" como uno de sus "principales aliados para lograr la libertad y la democracia".

Poco después, la líder opositora venezolana ha vuelto a elegir sus redes sociales para emitir un comunicado de agradecimiento por el premio en el que destaca que lo recibe "en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor".

Machado denuncia en su escrito que los venezolanos llevan 26 años sufriendo violencia y humillación "a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación" que ha sometido al pueblo a una opresión "brutal y sistemática" con "detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado".

La premiada ha destacado, además, que este premio es "un impulso único" y un "firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio".

"Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen. A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta", sentencia.