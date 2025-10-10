Pablo Iglesias, contra el Nobel de la Paz a María Corina Machado: "Se lo podían haber dado a Trump o a Hitler"

Pablo Iglesias ha cargado duramente contra la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, a quien el Comité Noruego del Nobel ha reconocido por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su “lucha por una transición pacífica hacia la democracia”.

“La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total…”, ha escrito el cofundador de Podemos en X.

Críticas desde Podemos e IU

Las palabras de Iglesias continúan la línea que Podemos e Izquierda Unida mantienen desde hace años en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro, cuya legitimidad continúan reconociendo pese a que buena parte de la comunidad internacional considera que el mandatario venezolano perpetró un fraude electoral para mantenerse en el poder.

En el caso de IU, la dirección del partido llegó incluso a estar representada en la toma de posesión de Maduro en Caracas, un gesto que fue duramente criticado por la oposición venezolana y por distintos gobiernos europeos.

La actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha reaccionado al fallo del Nobel con un tono similar al de Iglesias. En declaraciones difundidas por redes sociales, asegura que el premio “ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra”, y añade que “el grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo”.

La investigación de Iglesias sobre las elecciones venezolanas

Iglesias, a través del medio que dirige, defendió la tesis de que las actas publicadas por la oposición venezolana tras las elecciones presidenciales de 2024 estaban manipuladas, asegurando que su equipo había constatado “un descaro inaudito” en los documentos difundidos por los opositores.

“¿Han dicho la verdad el CNE y el gobierno de Venezuela? Aún no podemos saberlo más allá de lo que crea cada quien. Pero esta investigación revela que la oposición ha querido apoyar su victoria en documentos manipulados”, concluyó entonces.

El reconocimiento internacional a María Corina Machado

El Comité Noruego del Nobel ha justificado su decisión de otorgar el premio a Machado destacando su “valentía y compromiso democrático en un entorno represivo”. En su comunicado, el jurado subraya que la líder opositora “se ha convertido en una figura de unidad en una oposición antes fragmentada” y que su resistencia “ha inspirado a millones de venezolanos dentro y fuera del país”.