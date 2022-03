Un juez británico rechaza que Juan Carlos I pueda recurrir el fallo sobre su inmunidad

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, ha negado la posibilidad de que el rey emérito, Juan Carlos I, pueda recurrir el fallo que dictaminó que su inmunidad no tiene validez ante la demanda por presunto acoso que presentó en Inglaterra su ex amante Corinna Larsen al emérito y al ex director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Sin embargo, el rey emérito todavía podría solicitar el permiso para recurrir ese dictamen, que se emitió el pasado jueves, ante la Corte de Apelación. Algo que los abogados de Juan Carlos I han informado que harán.

Corinna Larsen acusó al rey emérito de haberla acosado desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de "agentes" a su servicio después de negarse a devolver 65 millones de euros que el ex monarca le había donado.. Acciones, que según consta en la demanda, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos.

Según ha alegado Nicklin dos de los hechos que denuncia Larsen ocurrieron cuando Juan Carlos I ya había abdicado, por lo que no se puede acoger a la inmunidad, ya que "solo hay un Rey de España".