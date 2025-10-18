Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás

El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, este sábado.

"Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado.

Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.

Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes (vivos y muertos).

Su cadáver fue recuperado en Gaza, pero Hamás no detalló dónde

"Fue secuestrado de los establos de Nir Oz (una comunidad agraria próxima a la frontera con Gaza). Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto", recoge el comunicado castrense.

La hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023.

La cadena catarí Al Jazeera difundió imágenes de excavadores trabajando en busca del cuerpo de un rehén en Jan Yunis (sur de Gaza). Sin embargo, el diario israelí Yedioth Ahronoth apuntaba ayer a que estas búsquedas estaban dirigidas a encontrar a Amiram Cooper, cautivo que falleció, presuntamente, al colapsar el túnel en el que se encontraba en Jan Yunis.

Tras la salida del cuerpo de Margalit de Gaza quedan en el enclave 18 cuerpos de rehenes.