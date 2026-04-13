Irán aplaude de nuevo la "posición humanitaria de Pedro Sánchez: "Se han posicionado valientemente"

No es la primera vez que Irán elogia a Pedro Sánchez por su postura en la guerra iniciada conjuntamente por Estados Unidos e Israel. Recordemos cuando la propaganda iraní puso la cara de Sánchez en un misil balístico para agradecer el 'No a la guerra' de España.

Ahora no está la cara del presidente por ningún sitio, pero no por eso el elogio es menor. Esta vez ha sido el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, el que en sus redes sociales ha agradecido públicamente a Sánchez por su "postura humanitaria". "Aplaudimos a todos los que se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades, particularmente la postura humanitaria de Pedro Sánchez", ha dicho el dirigente.

Se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades

"Con base en la Carta de Naciones Unidas, Irán no busca nada más allá de sus derechos legales y la defensa de su seguridad nacional frente a cualquier intrusión y terrorismo de Estado", ha dicho en referencia a las acciones de Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva. "El mundo debe distinguir entre el agresor y el defensor".

Una postura diferente

Cosa distinta ocurre con Israel, que ha cargado en un par de ocasiones contra el Gobierno de España y su presidente. La más reciente fue el pasado sábado, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí afeó a Sánchez la quema de un muñeco de Benjamin Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo. "Esta espantosa muestra de odio antisemita es consecuencia directa de la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez", dijo el organismo al respecto. "Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación".

Por no hablar de Donald Trump, que ya ha amenazado varias veces a España con "cortar el comercio" porque, bajo su juicio, "no está cooperando" en el marco de la guerra. Unas declaraciones que en su día se produjeron después de que el Gobierno de Sánchez negase que Estados Unidos utilizase las bases de Morón de la Frontera y Rota.