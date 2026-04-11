Israel carga contra el Gobierno de Sánchez por la quema de un muñeco de Netanyahu: "Espantosa muestra de odio antisemita"

El Gobierno israelí ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez este sábado después de que hayan visualizado un vídeo de la quema de un muñeco de siete metros de Benjamin Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo.

El acto se llevó a cabo el pasado 5 de abril, pero no ha sido hasta ahora cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se ha pronunciado al respecto. "Esta espantosa muestra de odio antisemita es consecuencia directa de la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales junto a un vídeo de la quema del muñeco. "Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación".

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, según apunta la agencia Europa Press, han rechazado "cualquier insinuación insidiosa" y han destacado las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el antisemitismo "sin excepciones". Insisten, por tanto, en que "el Gobierno de España está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepciones (...) Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario".

La quema del Judas

Lo ocurrido en El Burgo se encuadra en la tradición de la quema del Judas, por la que cada Domingo de Resurrección se quema una efigie de alguien que represente el mal a elección del Ayuntamiento de la localidad. La alcaldesa asegura que el municipio ya ha utilizado anteriormente figuras de líderes como el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin durante este evento.

En esta ocasión, el muñeco de Netanyahu fue volado con petardos de pólvora que sumaban casi 14 kilogramos entre aplausos. Desde el Ayuntamiento han explicado la decisión como una expresión del 'No a la guerra 'o el 'Alto al genocidio' en referencia a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.