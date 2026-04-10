Netanyahu carga contra España y ordena expulsar a sus representantes por "librar una guerra diplomática" contra Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) en Kiryat Gat, tras acusar a España de "librar una guerra diplomática" contra Israel. Según el mandatario, la decisión responde a los continuos ataques verbales del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el Estado israelí y sus fuerzas armadas.

"España ha elegido situarse contra Israel"

En un mensaje difundido a través de su perfil en X, Netanyahu aseguró que "el Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan". En ese discurso, reprochó al Gobierno español haber "difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo".

El jefe del Ejecutivo israelí explicó que ordenó la expulsión de los miembros españoles del CMCC "después de que España haya optado una y otra vez por posicionarse en contra de Israel". Subrayó, además, que “quien ataca al Estado de Israel en lugar de hacerlo contra los regímenes terroristas no podrá ser nuestro socio en el futuro de la región”.

Netanyahu advirtió que no piensa "tolerar la hipocresía ni la hostilidad" hacia su país y prometió que "quien emprenda una guerra diplomática contra Israel pagará un precio inmediato".

Exteriores israelí denuncia "sesgo" contra el país

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó la expulsión del personal español y acusó al Ejecutivo de Sánchez de mantener un "sesgo antiisraelí flagrante". Israel comunicó oficialmente la medida a España y, según fuentes diplomáticas, también informó con antelación a Estados Unidos.

El CMCC es el organismo internacional creado en noviembre en la ciudad de Kiryat Gat, en el sur del país, para coordinar el alto el fuego y preparar las tareas de reconstrucción de la devastada Franja de Gaza, dentro del plan impulsado por Washington.

Relaciones cada vez más tensas

La medida agrava la disputa política entre Israel y España, que ha crecido desde los atentados de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza. El Gobierno español ha criticado abiertamente la violencia de la operación militar, que según fuentes palestinas ha causado más de 72.000 víctimas mortales.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó las acusaciones israelíes como "absurdas y calumniosas". También señaló que Israel "pretende frustrar" los contactos entre Estados Unidos e Irán para intentar contener el conflicto, al mantener los bombardeos sobre territorio libanés cuando las partes se preparan para reunirse en Islamabad.