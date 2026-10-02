El heroico relato del piloto apuñalado en el vuelo de Flydubai destino a Israel: "No podía dejar que todos murieran"

El intento de atentado en un vuelo de la aerolínea Flydubai en dirección a Israel se saldó con el apuñalamiento del agresor al piloto del avión. Sin embargo, su heroicidad permitió salvar la vida de los 174 pasajeros que viajaban en la aeronave.

Su actuación y la de los cuatro individuos que colaboraron en la detención del terrorista permitieron que el avión pudiera aterrizar de emergencia en Arabia Saudí sin daños ni heridos.

Tras dos días desde el suceso, el piloto del avión ha relatado los angustiosos momentos que vivió y como fue capaz, a pesar del ataque, de permitir que los pasajeros accedieran a la cabina para reconducir la situación.

El relato de Smit Machchhar , uno de los héroes de Flydubai

"Sentí que el avión iba en picado". Ese ha sido el relato de Smit Machchhar, el piloto indio al mando de la aeronave de Flydubai. Durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, el piloto ha relatado cómo vivió el momento del ataque y como fue capaz de abrir la cabina de vuelo tras ser gravemente herido.

"Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picado", comentaba Machchhar en la conversación telefónica difundida este viernes.

Ante la grave situación que atravesaba el vuelo, Machchhar ha explicado cómo fue capaz de detener el ataque. "Sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aún así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron", ha confesado al mandatario indio.

Asimismo, el piloto ha confesado que luchó por su vida y por la del resto de pasajeros. "Luchaba por salvarme, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos murieran", ha afirmado.

Líderes mundiales se rinden al piloto

Entre vendajes y tubos, el piloto al mando ha mantenido una conversación con el primer ministro donde se muestra visiblemente emocionado. El piloto continúa ingresado en un hospital de Abu Dabi pero no ha desaprovechado la oportunidad de relatar su experiencia a uno de los máximos representantes de la India. El primer ministro ha difundido a través de 'X' los 10 minutos de conversación con el piloto donde narra la versión de lo sucedido.

Además del reconocimiento del primer ministro indio, quien ha elogiado la valentía de Machchhar y ha "salvado la reputación de los pilotos indios" otros líderes mundiales como Donald Trump o Benjamin Netanyahu también se han rendido ante su heroica actuación.

La salud del piloto sigue mejorando

Según ha confirmado el Gobierno indio, Machchhar ha sido trasladado desde el hospital de Tabuk (Arabia Saudí) a un centro médico en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para continuar su recuperación, mientras las autoridades investigan el grave incidente de seguridad internacional.