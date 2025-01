Hamás liberará el sábado a cuatro de las mujeres soldado cautivas en Gaza

Las brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han confirmado que las cuatro siguientes rehenes que serán liberadas el sábado como parte del acuerdo del alto el fuego son cuatro de las mujeres soldado que siguen retenidas.

La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que "una lista de mujeres secuestradas ha sido recibida por los mediadores" y que Israel responderá más adelante. Por su parte, el gobierno israelí tiene que publicar la lista de prisioneros palestinos en cárceles israelíes que serán liberados a cambio.

Según los detalles del acuerdo, Israel liberará a 50 presos por cada mujer soldado que suelte Hamás, por lo que se espera que el sábado sean puestos en libertado 200 de los encarcelados. Este intercambio y liberación de rehenes corresponde a la primera fase de las tres que forman el alto al fuego en el conflicto.

Eran observadoras de la base militar Nahal Oz

Las mujeres soldado que serán liberadas son Liri Albag, de 19 años; Karina Ariev, de 20; Daniella Gilboa, de 20; y Naama Levy, de 20. La quinta que queda en el enclave, Agam Berger, no será liberada por el momento.

estas mujeres estaban destinadas como observadoras en la base militar de Nahal Oz, en la frontera entre Israel y Gaza el 7 de octubre de 2023, el día que los milicianos palestinos encabezados por Hamás cruzaron la frontera y mataron en territorio israelí a casi 1.200 personas y 251 fueron secuestradas.

Esta base fue uno de los primeros puntos atacados por Hamás, dado su cercanía con Gaza (1 kilómetro de distancia). Allí, las milicias de Hamás mataron a 66 soldados, incluida la española-israelí Maya Villalobo.

Ese día, era el segundo en la base para Liri Albag: "No sabía ni dónde tenía que ir, ni qué hacer ante un ataque de esas dimensiones", contaron a EFE sus hermanas el pasado julio.

No se sabe el estado en que se encuentran

El trabajo consistía en vigilar los movimientos sospechosos de los milicianos junto a la frontera con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades y ciudades cercanas. Estas observadoras habían avisado meses antes de entrenamientos, simulacros de secuestros y ejercicios militares de milicianos de Hamás y otros grupos en Gaza.

Hamás no ha aportado una lista de los rehenes secuestrados que siguen con vida, por lo que se desconoce el estado de estas cuatro mujeres soldado. Si bien, el 4 de enero Hamás sí difundió un vídeo de Liri Albag con vida, aunque la grabación no estaba fechada por lo que no se sabe si es de ese mismo día.

Cuando las cuatro soldados salgan, quedarán tres de la lista de 33 que Hamás debe liberar en la primera fase del acuerdo: Agam Berger; Shiri Silberman, de 33 años; y Arbel Yehud, de 29.