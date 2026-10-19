La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con Trump cada vez más cerca de Putin: "A Zelenski se le agota la paciencia"

La guerra de Ucrania atraviesa una nueva escalada de tensión marcada por el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin a cuenta del combustible ruso. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, concedía una entrevista en The Financial Times donde se mostraba muy crítico con el estadounidense.

"Creo que el presidente Trump es un hombre que habla abiertamente de que adora y respeta a gente como Putin. Para él, los que pueden ser líderes durante 20, 30 o 40 años prueban que son fuertes, que se pueden aferrar al poder. Él es el hombre más rico, el segundo es Putin, luego está Musk. No los comparo, pero es como si estuvieran en un restaurante, no comiendo comida callejera", aseguró.

Desde aquella "encerrona" que le hicieron en la Casa Blanca, el mandatario ucraniano no había sido tan crítico con Trump. ¿Cuál es el motivo de este cambio de parecer? El acuerdo de diésel que firmaron Moscú y Washington esta semana. Un acuerdo que suspende las sanciones a la exportación de combustible ruso que EEUU había impuesto al principio de la guerra.

Los problemas del acuerdo entre Rusia y EEUU

En El Orden Mundial de Julia en la onda explican que este acuerdo es problemático por varias razones:

Alivia la economía rusa : que, aunque aguanta, está sufriendo después de años de guerra.

: que, aunque aguanta, está sufriendo después de años de guerra. Permite a Putin seguir financiando la guerra de Ucrania.

la guerra de Ucrania. Aleja cualquier posibilidad de una negociación favorable a Ucrania : Putin no tiene ningún incentivo para parar la guerra o ceder porque se le están concediendo todas sus demandas.

: Putin no tiene ningún incentivo para parar la guerra o ceder porque se le están concediendo todas sus demandas. Muestra la debilidad de Estados Unidos: porque ha tomado la decisión para aliviar la presión sobre los precios de la energía derivada de la crisis de Ormuz, porque se ve débil en las Midterms y porque se contradice a sí mismo, ya que hace un mes aprobó una ley que endurecía las sanciones.

Por qué Zelensky menciona a Elon Musk

Llama la atención que en su entrevista Zelenski mencione, aunque sea de pasada, a Elon Musk. ¿Qué motivo tiene para hacerlo?

Explican que varios. Además del acuerdo del diésel, también se ha sabido que Ucrania ya no puede usar Starlink, la red de satélites que proveen internet, propiedad de Elon Musk. En concreto, no puede usar Starshield, que es la red que permitía las comunicaciones en el campo de batalla y que sirve especialmente para coordinar los ataques con drones.

Parece que la orden vino directamente desde el Pentágono, aunque no ha trascendido directamente quién dio la orden. Y esto hila con lo anterior: Ucrania ha lanzado ataques con drones contra las refinerías rusas, precisamente porque saben que es una forma de atacar al régimen de Putin donde les duele, en la parte económica. Sin esta tecnología, pierden capacidades para atacar y Estados Unidos se asegura un flujo de combustible mucho más estable.

¿Qué se puede esperar de la guerra una vez Ucrania ha perdido a su principal aliado?

Aseguran que a corto plazo se verá un "recrudecimiento de la guerra y de los ataques en las dos partes": "Con este levantamiento de sanciones, Rusia gana fuelle para seguir financiando la guerra" porque a Putin lo que le interesa es aguantar lo más posible hasta cansar a los europeos.

Si Europa sigue apoyando a Ucrania, Kiev va a tener capacidad de resistir. Y tiene sentido que se centre en los ataques a las refinerías rusas porque pone a Trump en un brete: ¿hasta qué punto va a presionar a Kiev para que no ataque las refinerías? No deja de ser una táctica electoral de cara a las midterms, pero puede incrementar su presión sobre Ucrania. De igual forma, "Rusia sale beneficiada".

Por el momento, Europa va a seguir apoyando a Ucrania, ya que esta semana han aprobado uno de los paquetes de sanciones selectivas contra Moscú más amplios. Pero existen varios retos a futuro, como por ejemplo que en las próximas semanas se reúne el Consejo Europeo para plantear la propuesta sobre los próximos presupuestos plurianuales de la Unión Europea.

"Y lo que hemos visto esta semana son choques constantes entre los países frugales, que abogan por recortes masivos, y economías como la española, que defienden una política menos agresiva. Y no hay punto de acuerdo", explican.

Porque si a futuro la visión frugal se acaba imponiendo, pero al mismo tiempo se dedican grandes esfuerzos a ayudar a Ucrania o a aumentar el presupuesto militar, puede crecer el resentimiento en las calles y la división, y eso "pone en riesgo el apoyo a Ucrania a futuro".