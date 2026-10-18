Muere un sacerdote en Ecuador tras caerle encima una cruz durante una misa emitida en directo

Un sacerdote ha fallecido en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la más poblada del país, después de caerle encima una gran cruz mientras llevaba a cabo una misa que se estaba transmitiendo en directo por redes sociales. Patricio Sánchez Molinari, el sacerdote, estaba en mitad de la ceremonia, frente al altar, cuando la gran cruz de madera colgada en la pared con un Jesús crucificado cayó hacia adelante y lo golpeó en la cabeza.

Algunas mujeres que participaron en la misa lo asistieron de inmediato y en el vídeo de la transmisión, que está publicada en su cuenta de la red social Facebook, se puede escuchar que piden que alguien llame a una ambulancia. Sin embargo, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado.

El vídeo viralizado en redes

El vídeo del accidente, que ocurrió la noche del sábado, se viralizó en redes sociales cuando otras iglesias y centros educativos católicos lamentaron la muerte del sacerdote y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

Patricio Sánchez Molinari pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732, y estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en el centro-sur de Guayaquil.