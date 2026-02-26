Gibraltar: la sospechosa normalidad que viene

Lo peor que les podía pasar a los gibraltareños es el Brexit, y por eso el 95,91% de los gibraltareños votaron no. Con este acuerdo, sin embargo, eliminan la mayor parte de los inconvenientes que su metrópoli les había causado saliendo de la UE, de forma que, si algún gibraltareño pensaba que pertenecer al Reino Unido había dejado de ser práctico, ahora le va a seguir pareciendo estupendo ser súbditos de Su Majestad británica porque pertenecen a la Unión Aduanera, que es como ser parte del Mercado Único… se integran de facto en el espacio Schengen… y desaparecen en general las barreras físicas y jurídicas para que bienes y personas salgan y entren de la Roca. Vamos por partes.

Puerto y aeropuerto

Para España es un éxito que policías españoles puedan hacer los controles del puerto y aeropuerto. Pero no serán los únicos. Habrá un doble control gibraltareño. Eso sí, España tiene la posibilidad de impedir la entrada de ciudadanos de países terceros, incluidos los británicos. Esto puede ser visto por los críticos en Londres como una cesión de soberanía (aunque los militares están excluidos).

Los ciudadanos que entren por el puerto tendrán que trasladarse al aeropuerto para seguir los mismos controles. Lo que se aplica es el Código de Fronteras Schengen, así que, aunque Gibraltar no entre en ese espacio de libre circulación formalmente, el resultado es prácticamente como si ingresara. De hecho, entre España y la colonia británica desaparecen los controles fronterizos y barreras físicas como la verja, la parte más simbólica de este acuerdo.

Por cierto, otra supuesta “cesión de soberanía” para los supuestos críticos ingleses: habrá un uso conjunto del aeropuerto mediante una joint venture constituida por el Reino Unido y España.

Cooperación judicial y policial

Aquí las tensiones han sido muchas y diversas en el pasado y España ha querido aprovechar para tener más mano. Por ejemplo, en las persecuciones en caliente. La policía española podrá perseguir a un individuo que quiera escaparse por las calles del Peñón si ha cometido presuntamente uno de los crímenes mencionados en una lista predeterminada. Habrá patrullas y operaciones conjuntas y Madrid tendrá derecho de veto sobre permisos de residencia en Gibraltar alegando que suponen un riesgo.

A cambio, Gibraltar obtiene datos de Europol y Eurojust, pero sin acceso directo. Tiene que pedirlos. Se establecen igualmente protocolos para intercambiar antecedentes penales y entregar personas buscadas.

Economía

Gibraltar entra en la Unión Aduanera con la UE al eliminarse las barreras físicas al movimiento de mercancías y aplicarse las normas europeas en materia aduanera, fiscal indirecta y en materia de ayudas de Estado. A los gibraltareños esto les permite acceder al Mercado Único, lo que supone que dejan de ser una isla en el continente europeo por culpa del Brexit… y los europeos piensan que así protegen la integridad del Mercado Único y evitan posibilidades de fraude.

Pero, sobre todo, España piensa que ayuda a los españoles que habitan justo enfrente, en el Campo de Gibraltar, creando lo que llaman una "zona de prosperidad compartida" que obliga a la colonia a homogeneizar sus tasas con las españolas. Pero eso tienen que aplicar progresivamente un IVA gibraltareño y subir sus impuestos al tabaco, lo que terminaría teóricamente con uno de los contrabandos más clásicos.

Los 10.000 españoles que cruzan cada día hacia Gibraltar tendrán los mismos derechos que los propios gibraltareños (ayudas sociales, salarios, condiciones laborales…) excepto en una cosa: vivienda. Porque, si no, acabaría habiendo más españoles que gibraltareños y un día en referéndum podría salir "Gibraltar español".

Por cierto, queda un poco difuso, pero las partes dicen que quieren crear una especie de fondo de cohesión para el Campo de Gibraltar que invierta en la zona para igualar poco a poco el nivel de vida a ambos lados de esa verja que ya desaparece. Pero es cierto que el texto es tan difuso que no queda claro cuánto pone cada uno ni cuánto. Parece que es uno de esos asuntos que retrasaba las negociaciones y, como ya llevaban 5 años, decidieron dejar constancia sin desarrollar, a la espera de futuras discusiones.

Resolución de disputas

Se crea un Consejo de Cooperación conjunto encargado de velar por el cumplimiento de lo acordado, desarrollarlo, adoptar recomendaciones… Lo presidirá un comisario europeo y un ministro británico que se reunirán una vez al año, aunque tienen también una serie de comités para llevar los temas más al día.

La vulneración grave de principios democráticos, derechos humanos, asuntos relacionados con el Estado de derecho… puede implicar la suspensión del acuerdo. Hasta el “cambio climático” puede ser motivo de suspensión del acuerdo.

Soberanía

Soberanía o no soberanía. "This is the question". Pero en el artículo 2 de este tratado se dice específicamente que no, que esta no es la cuestión: que ninguna de las disposiciones afecta a las reivindicaciones respectivas de España y Gran Bretaña, de forma que lo que se dice en el texto acordado no podrá ser utilizado en el futuro.

"Which is the question then?" Pues, según el artículo 1, el objetivo de este tratado es promover la prosperidad compartida.

Por cierto, hablando de soberanía. El Parlamento británico y el europeo tienen todavía que refrendar legalmente el texto, pero no el Congreso de los Diputados. Hasta el Parlamento gibraltareño lo va a votar. En esta negociación, es la UE quien negocia, cierra, aprueba, firma… por parte de España.