Exteriores eleva a 29 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela

Las últimas cifras de víctimas españolas facilitadas el pasado jueves por Exteriores, eran 27 muertos, 137 desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros, por lo que el dato supone que otros dos españoles han fallecido en los seísmos.

En un mensaje que ha publicado a través de su cuenta en X, José Manuel Albares ha actualizado el dato de víctimas mortales españolas y ha trasladado sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de las personas fallecidas.

Asimismo, señala que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha desplegado el hospital de campaña que se envió este miércoles para ayudar "al pueblo hermano venezolano".

"La AECID con Venezuela", ha escrito Albares ante el despliegue de esta nueva ayuda española que consiste en más de 50 voluntarios de la cooperación española que volaron el miércoles a Venezuela para instalas el hospital de campaña.

La AECID recibe pacientes en menos de 36 horas para apoyar la atención

En la misma red social la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo informa del despliegue del Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START), un grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas con el fin de auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias, y añade que el objetivo es recibir pacientes en menos de 36 horas para apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Desde que sucedió la catástrofe, Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.