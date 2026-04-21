El Ejército israelí investiga si un soldado destruyó a martillazos un Cristo en el Líbano y Netanyahu lo condena

El Ejército de Israel está investigando una fotografía en la que aparece uno de sus soldados destruyendo a martillazos la figura de Jesucristo en una aldea cristiana del sur del Líbano.

"Si resulta ser una imagen real y reciente, estas acciones no están en línea con los valores de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y el comportamiento esperado de los soldados de las FDI", informó en un comunicado uno de los portavoces de las fuerzas armadas, Nadav Shoshani.

"Se tomarán medidas"

El portavoz aseguró que el "incidente será investigado concienzuda y profundamente" y que, de ser necesario, "se tomarán medidas" en función de lo descubierto.

La imagen se ha difundido en X desde que la ha compartido el periodista palestino Yunis Tirawi este domingo.

En ella aparece un soldado del Ejército de Israel, con un martillo largo, golpeando la cara de una talla de Jesucristo crucificado que ha sido descolgada de la cruz en la que se encontraba, quedando invertida y apoyada en el suelo. La fotografía es en un espacio abierto, y no dentro de una iglesia.

Según Tirawi y el diario israelí Yedioth Ahronoth, la figura se encontraba en la aldea de Debel, en el sector central del sur del Líbano, que permanece ocupado militarmente por Israel.

La cruz formaba parte de un pequeño santuario en el jardín de una familia que vive en las afueras del pueblo, dijo Fadi Falfel, un sacerdote de Debel.

Debel es uno de los pueblos del sur del Líbano que se encuentran ahora bajo ocupación israelí efectiva. Israel y el Líbano acordaron el jueves un alto el fuego negociado por Estados Unidos destinado a detener los combates entre Israel y Hezbolá

Netanyahu condena el destrozo a martillazos del Cristo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó este lunes "en los términos más enérgicos" el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesús en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano.

"Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra el responsable", dijo el mandatario en un mensaje compartido en X.

Israel es el único lugar en Oriente Próximo que se adhiere a la libertad de culto para todos

Netanyahu aprovechó este incidente para reiterar "los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo" hacia todas las religiones y aseguró que "la población cristiana en Israel prospera".

"Lamentamos profundamente el incidente y el daño que haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo", añadió el líder en su mensaje en X.

"Israel es el único país de la región en el que la población cristiana y el nivel de vida están creciendo. Israel es el único lugar en Oriente Próximo que se adhiere a la libertad de culto para todos", ha incidido.

Además, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, ha dicho en X que "se necesitan consecuencias rápidas, severas y públicas".

Líderes católicos exigen disciplina para el soldado israelí

La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa exigió este lunes aplicar una "acción disciplinaria inmediata y determinante" para el soldado del Ejército israelí que destrozó a martillazos una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano.

"Este acto constituye una grave afrenta contra la fe cristiana y se suma a otros incidentes reportados de profanación de símbolos cristianos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano", detalló la asamblea en un comunicado.