Un candidato llamado Adolf Hitler se encamina a la victoria en Namibia

Adolf Hitler está a punto de ganar unas elecciones. Sí. Es completamente cierto. Pero lógicamente no hablamos de Europa en 1930. Estamos hablando de las elecciones regionales celebradas el 26 de noviembre de 2025 en Namibia. Y el protagonista no es un dictador, sino Adolf Hitler Uunona, un político veterano de la Organización Popular del África Sudoccidental.

En el distrito de Ompundja, donde Uunona es ya una figura consolidada, todo indica que volverá a imponerse con comodidad. Su historial es sólido, en 2020 arrasó en las urnas con un 85% de los votos, un margen que aún hoy se recuerda como uno de los más holgados de la región. Cuatro años después, su partido confía en que la historia vuelva a repetirse, aunque quizá con un respaldo algo menos abrumador.

¿Su nombre es casualidad?

Lejos de cualquier sombra ideológica siniestra, Uunona insiste en que su nombre es una casualidad histórica. Namibia fue colonia alemana hasta 1915, y la presencia de nombres germanos es habitual en muchas familias locales.

Él mismo ha explicado en distintas entrevistas que su padre "probablemente no comprendía lo que representaba Adolf Hitler" y que, de niño, para él era un nombre más. Solo al crecer comprendió el peso del homónimo europeo. Aun así, confirma que no piensa cambiarlo: aparece en todos sus documentos oficiales y forma parte de su identidad, aunque en público evita pronunciarlo y firma simplemente como Adolf H.

A sus 59 años, el político namibio es mucho más conocido por su peculiar nombre que por cualquier otor motivo político, pero no podemos olvidar sus logros. Participó activamente en la lucha anti-apartheid y en el movimiento por la independencia, y durante décadas ha sido una figura cercana a las comunidades del norte del país. Ahora, su labor en Ompundja se centra en proyectos de desarrollo local, infraestructuras y programas comunitarios, una agenda muy alejada de cualquier polémica histórica.

La atención internacional que recibe cada vez que hay elecciones, sin embargo, sigue girando en torno a su nombre. Algo que a él le incomoda especialmente. En una entrevista reciente lamentaba que "se hable más del nombre que de las necesidades del distrito", recordando que su objetivo sigue siendo "gobernar por el bien del país".

Incluso en campañas anteriores ha preferido minimizar la exposición de su nombre completo: en 2020 se presentó como Adolf Uunona, y solo tras la publicación oficial de los resultados se reveló su nombre completo en los registros.

No es la primera vez

Aunque la historia parezca insólita, no es un caso único, otro "Adolf Lu Hitler" se presentó a elecciones en India hace poco más de una década. A veces la realidad supera cualquier guion.