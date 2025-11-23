Así es el polémico plan de paz de Trump para Ucrania: concesiones a Rusia y líneas rojas para Zelenski

El Gobierno ucraniano se ha comprometido a trabajar "de forma constructiva" sobre la base del nuevo plan de paz de EEUU, pero las numerosas concesiones territoriales y de otro tipo que éste plantea son recibidas con inquietud entre los ucranianos, que ansían el fin de la guerra, aunque se niegan mayoritariamente a ceder al ultimátum ruso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, se está comportando como un desagradecido hacia los esfuerzos del mandatario norteamericano para negociar la paz en la guerra con Rusia. Ha vuelto a quejarse de la falta de avances de cara al final del conflicto en un mensaje que ha publicado el mismo día en que su secretario de Estado y asesor en funciones de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se encuentra en Ginebra negociando con Europa y Ucrania su plan de paz.

Este plan ha sido recibido con enorme escepticismo por Ucrania y los aliados internacionales del país, que este pasado sábado veían excesivos sus términos. Según 'The Independent', estos son los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania.

1. Se confirmará la soberanía de Ucrania .

. 2. Se firmará un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años.

3. Se espera que Rusia no invada los países vecinos y que la OTAN no se expanda más.

y que la OTAN no se expanda más. 4. Se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN , con la mediación de Estados Unidos, para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear las condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y el desarrollo económico futuro.

4. Se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear las condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y el desarrollo económico futuro.

de seguridad fiables. 6. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos.

se limitará a 600.000 efectivos. 7. Ucrania acepta incluir en su Constitución que no se unirá a la OTAN , y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que disponga que Ucrania no será admitida en el futuro.

8. La OTAN acepta no posicionar tropas en Ucrania.

tropas en Ucrania. 9. Aviones de combate europeos quedarán estacionados en Polonia.

quedarán estacionados en Polonia. 10. EEUU recibirá una compensación por la garantía de seguridad; Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y decisiva, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo; Si Ucrania lanza un misil hacia Moscú o San Petersburgo sin motivo, la garantía de seguridad se considerará inválida.

11. Ucrania es elegible para unirse a la UE y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera esta cuestión.

y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera esta cuestión. 12. Un poderoso paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, que incluya, entre otras:

- La creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento, incluida la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial.

- Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento.

- Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra para la restauración, reconstrucción y modernización de ciudades y zonas residenciales.

- Desarrollo de infraestructura.

- Extracción de minerales y recursos naturales.

- El Banco Mundial elaborará un paquete de financiamiento especial para acelerar estos esfuerzos.

13. Rusia se reintegrará a la economía global:

- El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará en etapas y caso por caso.

- Estados Unidos suscribirá un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la infraestructura, la inteligencia artificial, los centros de datos, los proyectos de extracción de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas.

- Se invitará a Rusia a reincorporarse al G8.

14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera:

- 100 mil millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania;

- Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de esta iniciativa. Europa aportará 100 000 millones de dólares para aumentar la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Los fondos europeos congelados se desbloquearán. El resto de los fondos rusos congelados se invertirá en un vehículo de inversión ruso-estadounidense independiente que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas. Este fondo se destinará a fortalecer las relaciones y fomentar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar la reanudación del conflicto.

15. Se creará un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo.

sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo. 16. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.

hacia Europa y Ucrania. 17. Estados Unidos y Rusia acordarán extender la vigencia de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluido el Tratado START I.

y control de armas nucleares, incluido el Tratado START I. 18. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. 19. La central nuclear de Zaporizhia se pondrá en funcionamiento bajo la supervisión del OIEA y la electricidad producida se distribuirá equitativamente entre Rusia y Ucrania: 50:50.

se pondrá en funcionamiento bajo la supervisión del OIEA y la electricidad producida se distribuirá equitativamente entre Rusia y Ucrania: 50:50. 20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y eliminar el racismo y los prejuicios:

- Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas.

- Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos.

- Toda ideología y actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas.

21. Territorios:

- Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos, incluso por Estados Unidos.

- Kherson y Zaporiyia quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de la línea de contacto.

- Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones.

- Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del óblast de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguación desmilitarizada neutral, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada.

22. Tras acordar los futuros acuerdos territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza . Las garantías de seguridad no se aplicarán en caso de incumplimiento de este compromiso.

23. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano a través del Mar Negro.

para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano a través del Mar Negro . 24. Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes:

- Todos los prisioneros y cadáveres restantes serán intercambiados según el principio de "todos por todos".

- Todos los detenidos civiles y rehenes serán devueltos, incluidos los niños.

- Se implementará un programa de reunificación familiar.

- Se adoptarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.