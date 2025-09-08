Vox se dispara a costa del PP: los de Abascal registran su mejor resultado desde las generales

El nuevo curso empieza con nuevas encuestas electorales y, como viene siendo habitual, casi desde hace más de un año: el bloque de la derecha continúa sumando los suficientes escaños para registrar una holgada mayoría absoluta que, salvo sorpresa mayúscula, permitiría a Alberto Núñez Feijóo llegar a la Moncloa, eso sí, con el beneplácito de Santiago Abascal.

Y es, precisamente, este último quien sale mejor parado a nivel electoral. Al menos, según el sondeo de 40DB para el diario El País: Vox se ha disparado y ha crecido hasta cinco puntos en estimación de voto desde las elecciones del 23 de julio, llegando así al 17,4%. Un aumento que llega en detrimento del Partido Popular, que se sitúa en el camino inverso y desciende casi dos puntos y medio.

En cuanto al bloque de la izquierda, el PSOE retrocede 4 puntos en intención de voto desde el 23J y Sumar se hunde casi de la misma forma (5,7 puntos por debajo de las últimas elecciones generales).

Feijóo consolida su liderazgo

Por su parte, la encuesta de NC Report para el diario La Razón supone en cierto modo consolidar el liderazgo con un 35,2% de los votos y hasta 156 escaños. Abascal, por su parte, podría llegar hasta los 50 sillones en la Cámara Baja, según las encuestas.

Mientras, el PSOE sigue en caída libre y se desploma hasta el 25,8%. Esto supondría -si hoy se celebrasen las elecciones- llegar hasta los 105 escaños, como mucho. Recordemos, que en las generales cosechó 121.

De PP a Vox en transferencia de voto

En la encuesta de 40DB se puede ver claramente la transferencia de votos de Vox al PP. En la anterior encuesta, según explica El País, los simpatizantes del partido conservador que provenían del PP era de un 13,2%. Ahora ese porcentaje ha ascendido hasta el 17,7%.