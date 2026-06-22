Última hora y reacciones sobre la sentencia del caso mascarillas: Feijóo apunta a Sánchez "como responsable político" y exige elecciones

Feijóo: "Es indecente que Sánchez siga un minuto más en la Presidencia del Gobierno"

El jefe de la oposición convocó a la prensa en la sede nacional del partido nada más conocer la sentencia, y reconoció que "nunca" pensó que tuviera que valorar en su "contenido y alcance" un pronunciamiento de la Justicia de unas características que demuestran que la democracia española está en "situación límite".

"Debe irse tras él. Sin Pedro Sánchez no hubiera sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiera sido posible sin Pedro Sánchez", dijo. "La sentencia de hoy es una condena al Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseguardo Feijóo.