Última hora y reacciones sobre la sentencia del caso mascarillas: Feijóo apunta a Sánchez "como responsable político" y exige elecciones
El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de cárcel a Ábalos a 19 y Koldo y suspende la ejecución de la sentencia para el empresario Víctor de Aldama por su aportación al descubrimiento de los delitos. Sigue todas las reacciones a la sentencia.
Sentencia caso mascarillas: El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos, a 19 a Koldo y suspende la entrada en prisión de Aldama
Mensaje directo de Ayuso a Pedro Sánchez tras la condena a Ábalos: "¿No es suficiente para que convoques elecciones?"
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La contratación de la ex de Ábalos en empresas públicas fue "enchufismo" y se facilitó que no trabajara, según el Supremo
El Tribunal Supremo enmarca en "prácticas de enchufismo" la contratación de Jéssica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de las que, según el alto tribunal, cobró 43.950 euros sin ir a trabajar, todo ello después de que Ábalos "activara" su contratación y "facilitara" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo".
Feijóo: "No cometeré un error presentando una moción"
"Veremos si los socios son cómplices de esta situación", ha dicho el líder del PP, que ha asegurado que si hubiera presentado una moción de censura habría sido un error porque los socios de Sánchez seguirían apoyándole y que no va a hacerlo.
Feijóo: "Es indecente que Sánchez siga un minuto más en la Presidencia del Gobierno"
El jefe de la oposición convocó a la prensa en la sede nacional del partido nada más conocer la sentencia, y reconoció que "nunca" pensó que tuviera que valorar en su "contenido y alcance" un pronunciamiento de la Justicia de unas características que demuestran que la democracia española está en "situación límite".
"Debe irse tras él. Sin Pedro Sánchez no hubiera sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiera sido posible sin Pedro Sánchez", dijo. "La sentencia de hoy es una condena al Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseguardo Feijóo.
Podemos dice que "el tiempo de Sánchez ha terminado" tras la "traición" del PSOE por la corrupción de Ábalos
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que "el tiempo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha terminado" por la "traición" del PSOE al electorado progresista tras la condena por la corrupción que sentencia al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
"El tiempo de Pedro Sánchez ha terminado porque ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio y que esperaba otra cosa de él", ha señalado Belarra en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press.
Feijóo: "El único camino es convocar elecciones de forma inmediata"
"Es indecente e insoportable para los españoles que Pedro Sánchez siga un día más al frente del Gobierno", ha asegurado Feijóo. Ha señalado que el único camino es "convocar elecciones" y ha aclarado que una mayoría parlamentaria como la que el Gobierno defiende que tiene, "no limpia la corrupción".
Feijóo comparece tras la sentencia del caso mascarillas: "La responsabilidad política tiene nombre: Pedro Sánchez"
El líder del PP, Feijóo, ha comparecido en la sede del PP en Madrid para valorar la sentencia por el caso mascarillas. "Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma insostenible", ha dicho el presidente del PP.
"Estamos hablando de una condena al ministro más poderoso de este Gobierno. Ante una sentencia como la que hemos conocido, no vale esconderse. La responsabilidad política tiene nombre y apellidos: "Pedro Sánchez", ha asegurado.
Rufián asegura que la suspensión de la ejecución de la pena a Aldama es un mensaje para Julio Martínez y Leire Díez
"Lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros: Si 'colaboras' libras", ha asegurado el diputado de ERC tras la sentencia por el caso mascarillas y por la suspensión de la ejecución de la pena a Aldama.
El portavoz de Esquerra en el Congreso también ha reflexionado sobre la legislatura y ha lanzado una pregunta sobre la viabilidad de la legislatura: "Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura?", ha dicho.
Más Madrid reclama tras la sentencia a Ábalos y Koldo que "caiga todo el peso de la ley" y pide investigar a corruptores
Más Madrid ha recordado tras la sentencia al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García que "caiga todo el peso de la ley" sobre ellos y ha pedido investigar a los corruptores.
Así lo ha trasladado su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que se haya conocido el fallo del Tribunal Supremo que fija 24 años para el también exministro de Transportes, 19 para Koldo y 4 para el empresario Víctor de Aldama por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
Sumar exige al PSOE no lastrar al Gobierno y "limpiar su casa" tras la condena a Ábalos, pero rechaza adelanto electoral
Los partidos de Sumar han valorado la contundencia de la sentencia contra el exministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas y han exigido al PSOE que "limpie y ponga orden en su casa" para "dejar de ser un lastre" para el Gobierno progresista. En todo caso, han rechazado la posibilidad de un adelanto electoral tras este fallo.
Así lo han indicado el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, en rueda de prensa este lunes en Madrid en representación de las formaciones que componen el socio minoritario del Ejecutivo.
Vox se pregunta "qué más tiene que pasar" para que Sánchez dimita o que el PP presente una moción de censura
Vox se ha preguntado "qué más tiene que pasar" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas', o que "alguien", en referencia al PP, presente una moción de censura en su contra.
En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política, el portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha puesto de relieve que la sentencia del Supremo contra Ábalos, integrante de la "banda del Peugeot" y a quien Sánchez encargó defender una moción de censura contra Mariano Rajoy, es solo "un caso".
Feijóo comparecerá en la sede nacional del PP tras conocer la condena a Ábalos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este lunes en la sede nacional del PP para pronunciarse sobre la condena del exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión.
El líder de la oposición declarará ante los medios a las 13.30 horas en Génova, donde inicialmente iba a dar una rueda de prensa el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, sobre la sentencia: "Cuesta entenderlo"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se ha pronunciado sobre la sentencia que condena a Ábalos y Koldo por el caso mascarillas y ha lanzado una pregunta sobre si sale a cuenta ser corrupto en España, en alusión a la suspensión de la ejecución de la pena a Aldama.
"4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo", se pregunta la portavoz socialista.
Óscar Puente: "Es una sentencia tremendamente aleccionadora"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha opinado sobre la sentencia del caso mascarillas. Ha criticado que el Supremo premie a Aldama suspendiendo la ejecución de la pena y ha ironizado con colaborar para no entrar en prisión.
"¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y "colaboráis", el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", ha reflexionado en un mensaje en su perfil de la red social X. +
El Supremo suspende la ejecución de la pena a Aldama
El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama, el comisionista que optó por colaborar con la Justicia en el juicio al exministro José Luis Ábalos, pero ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que no entrará en la cárcel.
La Sala ha adoptado esta decisión por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Ayuso pregunta a Sánchez si "no es suficiente" la condena de 24 años a Ábalos, su "número dos", para convocar elecciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "no es suficiente" la condena de 24 años contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia para que convoque elecciones generales.
Víctor de Aldama, tras conocer la sentencia: "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los demás que vengan detrás colaboren"
A la salida del Tribunal Supremo para conocer la sentencia, Víctor de Aldama ha atendido a los medios de comunicación y ha reconocido estar satisfecho con la sentencia.
Además, ha afirmado que la colaboración con la Justicia en este país "sirve".
"Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los demás que vengan detrás colaboren", ha asegurado.