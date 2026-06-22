Mensaje directo de Ayuso a Pedro Sánchez tras la condena a Ábalos: "¿No es suficiente para que convoques elecciones?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras en reaccionar a la sentencia del caso mascarillas que condena a 24 años de prisión al exministro y exsecretario de Organizización del PSOE José Luis Ábalos, a 19 años a su ayudante Koldo García y a cuatro y medio al empresario Víctor de Aldama.

La líder del PP madrileño ha querido centrar su comentario en la condena a Ábalos y se ha preguntado si ésta no es suficiente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones.

Concretamente, a través de sus redes sociales ha dicho "si eres el uno, secretario general del PSOE, y condenan a tu dos, secretario de Organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?".

Los magistrados han impuesto asimismo una pena de 19 años y ocho meses de prisión al exasesor ministerial Koldo García -con un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio pero le suspenden la pena.

"No sé qué más tiene que pasar"

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha dicho que la "contundente" condena de 24 años al que fuera a "mano derecha" de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno, José Luis Ábalos, pone de manifiesto que "el señor Pedro Sánchez no ha presidido un Gobierno durante todos estos años, sino que ha presidido es una auténtica mafia".

García Martín ha recordado que el exministro Ábalos ha sido condenado a veinticuatro años de prisión, la mujer del presidente del Gobierno se va a sentar en el banquillo de los acusados por cuatro delitos "graves", el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sido condenado por un delito de revelación de datos reservados y el hermano del presidente Pedro Sánchez está esperando un fallo judicial.

"No sé qué más tiene que pasar para que el señor Sánchez entienda el mensaje, le devuelva la voz a los ciudadanos y, por tanto, convoque unas elecciones que pongan fin al Gobierno de la mafia, al Gobierno más nefasto que ha tenido nuestro país", ha indicado el portavoz del Ejecutivo regional.

También se ha pronunciado al respecto el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que tras participar en un acto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha instado a los socios del Ejecutivo a "dar pasos" para "poner fin al momento más crítico" vivido por España en democracia.

Serrano ha subrayado que "nunca ha ocurrido que un Gobierno en ejercicio sea condenado por casos de corrupción", y que por ello la pregunta "no es solo" si Sánchez "va a dimitir", sino también "cuándo se van a convocar elecciones" y "qué van a hacer sus socios".

En términos similares se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha instado a Sánchez a dimitir después de las condenas a "su mano derecha", Ábalos, y "su mano izquierda", Koldo García, por haber instaurado una "organización criminal" en el seno del Gobierno.