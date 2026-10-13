UGT y CCOO piden subir al menos un 7 % el SMI y llevarlo por encima de los 1.300 euros

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han defendido este martes la necesidad de ir el próximo 11 de noviembre a la huelga general para acompañar el "malestar" de la calle ante la situación de la vivienda y han urgido a la patronal CEOE a negociar un nuevo marco para subir los salarios.

Además, en una rueda de prensa conjunta, Álvarez ha señalado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 debería ser de, al menos, el 7 %, alcanzando los 1.300 euros.

El secretario de UGT ha defendido este incremento que, como mínimo, llevaría el SMI el próximo año a los 1.306 euros brutos en 14 pagas o 1.524 euros brutos en 12 pagas.

"Teniendo en cuenta el desfase entre la subida aplicada en febrero de este año y el IPC, estamos hablando de una diferencia de en torno al 2 %. Por tanto, creemos que la subida del SMI para 2027 debe alcanzar, como mínimo, el 7 %", ha explicado Álvarez.

"El salario mínimo interprofesional tiene que subir próximamente al menos un 7 %, para situarse por encima de los 1.300 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a más de 1.500 euros al mes si lo calculamos en 12 pagas", ha añadido el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Las consecuencias de la vivienda sobre los salarios

"Las consecuencias que tiene la vivienda sobre los salarios son evidentes. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que no hay convenio colectivo que resista el impacto que tiene el precio de la vivienda sobre el coste de la vida", ha expuesto Álvarez en declaraciones frente a la prensa.

Además, el secretario general de CCOO ha apuntado a la responsabilidad de las Comunidades Autónomas. "No se puede eximir a nadie, pero las competencias decisivas en vivienda son de las CCAA", ha expuesto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha incidido en que las reclamaciones salariales y de vivienda van de la mano en esta jornada.

De esta forma, los sindicatos exigen a la patronal CEOE abrir negociaciones para fijar subidas salariales, recordando que el actual lleva vencido desde 2025.

Una exigencia compartida por Yolanda Díaz

Este incremento, solicitado por ambos sindicatos y que será una de las reivindicaciones de la próxima huelga del 11N, respalda la petición de Yolanda Díaz al comité de expertos de tener un informe a final de este mes donde se recoja una subida del SMI con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Una vez quede redactado, Díaz abrirá la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos.

La intención del Ministerio de Trabajo es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida cuanto antes y recuerdan que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones. La vicepresidenta ha señalado que la vida de los trabajadores y las empresas "no se detiene por un proceso electoral".

Los sindicatos defienden la huelga

Una de las polémicas de la huelga tiene que ver con la fecha escogida por ambos sindicatos. Por ello, Álvarez ha explicado que, una vez decayeron en el Congreso los dos decretos sobre vivienda, las organizaciones sindicales empezaron a concretar la convocatoria de huelga general.

"Nuestra huelga general está pensada antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que disolvía las Cortes Generales"; ha asegurado el líder de UGT.

"Es una jornada de movilización que no responde a los patrones históricos de lo que es una huelga general en España pero que no ha sido improvisada por parte de las organizaciones sindicales", ha subrayado Sordo.

Asimismo, los dos secretarios han incidido en que con la convocatoria de huelga, también se busca dar la máxima cobertura legal posible a las movilizaciones del 11 de noviembre.