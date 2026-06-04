La UCO señala los mensajes que "evidenciarían" el conocimiento de Sánchez de las actividades de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que varios mensajes intervenidos apuntan a un posible conocimiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las actividades que desarrollaba la exmilitante socialista Leire Díez, tal y como se revela en el sumario.

Los investigadores basan esta conclusión en una serie de conversaciones mantenidas por Díez con distintos interlocutores en las que aparecen referencias al "one", "el presi" o "el presidente", términos que la Guardia Civil identifica con el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE.

En el atestado, la UCO explica que la referencia al "one" -uno en inglés- "solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido". Los agentes argumentan que Leire Díez se refería a Santos Cerdán como "S", "Santi" o "jefe", por lo que el "one" correspondería a una persona situada en un nivel jerárquico superior y con capacidad para dar instrucciones al entonces secretario de Organización del PSOE.

Uno de los mensajes destacados por la Guardia Civil fue enviado por Leire Díez el 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. En él afirmaba: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

Para los investigadores, esa conversación reflejaría una cadena de comunicación que partiría del presidente del Gobierno, pasaría por Santos Cerdán y llegaría hasta la propia Díez.

La UCO también destaca otras conversaciones relacionadas con la estrategia desplegada en torno a distintas investigaciones judiciales. En una de ellas, Leire Díez trasladó que las causas vinculadas al fraude de los hidrocarburos eran una prioridad "por orden del 'one'", una expresión que los agentes vuelven a vincular con Pedro Sánchez.

Otro de los mensajes incorporados al sumario fue enviado por Díez al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell el 23 de enero de 2025. "Ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, al presi hay que ayudarle a generar ecosistemas de apoyo", escribió. La UCO considera este mensaje "indicativo" de que las actuaciones desarrolladas por la presunta trama perseguían proteger políticamente al presidente del Gobierno.

El mensaje de Ismael Oliver: "Dile al presidente y tu jefe..."

La referencia que más relevancia otorgan los investigadores aparece en una conversación mantenida entre Leire Díez e Ismael Oliver, abogado que posteriormente asumiría la defensa de Koldo García.

Según el atestado, cuando Oliver aceptó hacerse cargo de esa defensa remitió un mensaje a Díez en el que afirmaba: "Dile al presidente y a tu jefe que espabilan de una pura vez o les van a joder la vida".

La Guardia Civil interpreta que la alusión al "presidente" se refiere directamente a Pedro Sánchez, mientras que la expresión "tu jefe" haría referencia a Santos Cerdán.

"Tanto del contenido de esta secuencia, como del resto de hechos que se vienen analizando, se deduce que cuando Leire y Oliver se refieren al 'Jefe' lo estarían haciendo a Santos (Cerdán). Por su parte, en esta conversación, la referencia al 'Presi', tanto por la alusión directa como por el propio contenido de la conversación, estaría efectuada al presidente del Gobierno", señala el informe.

A continuación, la UCO añade que de dicha conversación "lo que se evidenciaría" es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno "de la actividad que venía desarrollando la propia Leire".

"El presi lo tiene claro"

Los investigadores también incorporan otra conversación fechada el 30 de enero de 2025, relacionada con la estrategia jurídica del caso Koldo y con la designación del abogado encargado de la defensa de Koldo García.

Según el atestado, Leire Díez trasladó a Oliver que "el presi lo tiene claro" y que "el jefe lo tiene muy claro". Para la Guardia Civil, estas expresiones reflejarían que las decisiones que se estaban adoptando eran conocidas por escalones superiores de la estructura del partido.

La UCO sostiene además que Díez comunicó a Oliver que el PSOE asumiría el coste de la defensa de Koldo García. "El partido la va a pagar", le trasladó, según recoge el informe. Oliver respondió: "Yo hago lo que tú digas y Santos. Me da igual lo de cobrar. Quiero ayudar".

PSOE reduce el caso a "comportamientos individuales" de "farsantes y oportunistas"

El PSOE cree que la nueva documentación conocida sobre las investigaciones judiciales sobre el caso Leire, tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, ponen de manifiesto "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos" que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".

Así lo expresa en su cuenta de X la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, que ha apelado a "la honorabilidad y transparencia" del PSOE, así como a los valores que representan estas siglas.

"Ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente", señala Torró.