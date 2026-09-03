Trump aprovecha la crisis de Ceuta para lanzar otro ataque contra España y Sánchez: "Será un país arruinado"

Dondald Trump no ha perdido la ocasión de lanzar otro dardo al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, esta vez por la crisis de Ceuta. El presidente de Estados Unidos se ha referido a España como "un país arruinado" y ha responsabilizado al Ejecutivo de lo sucedido.

"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", ha afirmado el líder estadounidense en una entrevista con el canal británico GB News, en la que hace referencia a la crisis de Ceuta.

El mandatario ha ido más allá y se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo del mes de julio que prohibía devolver a los inmigrantes que lleguen a España a nado como una de las claves de lo sucedido. Y lo ha hecho precisamente después de que el Gobierno señalara esa cuestión como uno de los bulos que han girado en torno al cruce masivo de migrantes.

"Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", ha afirmado sobre la situación en la ciudad autónoma, tras señalar que Reino Unido tiene "sus propios problemas" pero "no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Nunca he visto nada parecido", ha zanjado Trump.

El jefe de la Casa Blanca ya se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce en tromba de unos 80.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían que hacer" ante la llegada masiva de personas.