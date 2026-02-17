Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Guardiola se humilla ante Vox y le declara amor eterno"

La actualidad pasa por la tragedia de Manlleu, nuevas revelaciones en torno a presuntas irregularidades fiscales y las tensiones políticas entre PP y Vox en Extremadura; así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Tragedia en Manlleu con cinco adolescentes fallecidos

Lo primero es el incendio que se desató ayer, pasadas las nueve de la noche, en el municipio barcelonés de Manlleu, en la comarca de Osona y a orillas del río Ter. El fuego se originó en la azotea del edificio, por razones que aún se desconocen, en el interior de un trastero en la azotea.

Hay cinco muertos, todos ellos adolescentes. A la primera víctima que se localizó estaba en parada cardiorrespiratoria y las otras cuatro estaban dentro del trastero y no lograron escapar del fuego. Qué más sabemos a esta hora.

13 dotaciones de bomberos se trasladaron hasta la zona después de que varios vecinos llamaran a los servicios de emergencias. A las diez menos 20 de la noche quedó extinguido y durante la madrugada tres familias han sido realojadas en un hotel. Al resto se les ha permitido regresar al edificio.

Los Mossos ya se han hecho cargo de la investigación; la Generalitat de Cataluña ha habilitado al centro cívico Federica Montseny, allí en Manlleu, para atender a los familiares de las víctimas; la consejera de Interior Núria Parlón se ha desplazado hasta la zona y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto.

Polémica por la presunta estructura fiscal de Borja Cabezón

Sigue siendo noticia lo que viene publicando El Confidencial desde ayer a primera hora sobre Borja Cabezón. La presunta utilización de una estructura societaria afincada en su mayoría en Reino Unido y administrada por testaferros para eludir una parte de los impuestos que tendría que haber pagado si esa empresa hubiera tenido sede en España. Aquí habría pagado por el 20% de los ingresos en virtud a esa estructura societaria y en el Reino Unido el resto. En este caso nada porque allí este tipo de empresas conjuntas están exentas.

Antes de Cabezón emitiera su comunicado el PSOE había hecho saber que el ámbito en el que ha trabajado su adjunto a la secretaría de organización siempre ha sido España. A última de la noche el propio Cabezón insistía en eso en un comunicado -sin membrete alguno del PSOE- y añadía que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias.

En realidad esto último nadie lo niega. Lo que dice la información es que creó una estructura para eludir el pago de impuestos en nuestro país. Una estructura en principio legal. Igual de legal que la utilizada y por la que tuvieron que dimitir ministros como Maxim Huerta o José Manuel Soria.

Además de lo que va a seguir publicando El Confidencial está lo que está empezando a publicar El Español. Que anuncia que ha tenido acceso en exclusiva al contenido del móvil de Koldo. Ya ha empezado a analizar los mensajes y promete una larga serie de revelaciones.

Presión del PP a Guardiola por la negociación con Vox

Fuerte toque de atención de la dirección nacional del Partido Popular a la manera en la que María Guardiola está llevando las negociaciones con Vox. Entiende que falta trabajo serio y discreción. Y sobra ruido en los medios de comunicación. Así se lo ha hecho saber a la presidenta extremeña en funciones a través de los medios la vicesecretaria Fúnez. Le pide responsabilidad.

Todo a cuenta de la entrevista en Okdiario en la que da la sensación de si no de travestirse sí de estar dispuesta a hacerlo en algunos ámbitos. Preguntada por si la formación de Abascal es de extrema derecha afirma que en España solo se puede definir así al separatismo. Se muestra además convencida de que el feminismo que ella defiende es el mismo que defiende Vox. Lo que encendió la polémica y le obligó después a matizar.

La rectificación de Guardiola llega después del toque de su partido y después de la reacción de Vox. Con su portavoz Fúster recordándole que no negocian a través de los medios y que lo vivido ayer es una prueba de que hay varios PP’s según las necesidades.