Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Feijóo extrema su amabilidad con Vox"

La resaca de las elecciones autonómicas, las tensiones internas en la izquierda, la estrategia del PP frente a Vox y el acuerdo que pone fin a la huelga de maquinistas marcan la actualidad política y ferroviaria del día, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Silencio de Sánchez y análisis interno del PSOE

Lo primero es la resaca de las elecciones de Aragón. Todos los líderes políticos han hecho su análisis a los resultados menos uno. Pedro Sánchez, como ya hiciera después del batacazo extremeño, no se ha pronunciado en público. Y no será porque ayer no tenía acto público. Se desplazó a Andalucía para visitar de nuevo algunas zonas afectadas por las borrascas de estos días. Pero ni dijo nada allí ni quiso comparecer tras la reunión de su ejecutiva.

Lo que se analizó la dirección socialista lo sabemos como es habitual porque nos lo cuenta El País. Destaca este diario que en esta ocasión no dijo Sánchez que los votantes perdidos en Extremadura volverían en las generales. Pero si hace un mes la culpa era del candidato, el caído Miguel Ángel Gallardo, ahora la candidata no sólo era sanchista es que ha sido su portavoz durante dos años.

En Ferraz, siguiendo la línea marcada por el secretario general nadie achacó ayer el batacazo al desgaste de Sánchez o el impacto de las políticas de su gobierno. Ni se habló de financiación o de la crisis ferroviaria. Lo que pasa es que luego en la rueda de prensa que ofreció Pilar Alegría -no le deben de llegar ya los argumentarios- sí que aceptó que parte de su caída se debe al impacto que han tenido los asuntos nacionales.

La izquierda se divide y el PP busca su encaje con Vox

Visto lo visto Gabriel Rufián ha vuelto a ofrecerse como gran mirlo blanco de la izquierda proponiendo una coalición delos partidos de izquierda para superar unidos, gracias a los beneficios que otorgaría en ese laso la Ley D’Hont, a PP y Vox. ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Se ha preguntado en un tuit. Rápidamente se ha visualizado el rechazo de los partidos de izquierdas. Entre ellos el suyo, Esquerra. Ni su socio Otegi. También Izquierda Unida cuyo coordinador general Antonio Maíllo ha sido gráfico al apuntar que los ciudadanos están hartos de las telenovelas en la izquierda. Rechaza los personalismos, los hiperliderazgos y los fulanismos.

Ya sabe Feijóo que el tren electoral que había diseñado le exige también a él tomar decisiones. Principalmente la que cíclicamente aparece tras cada votación porque todavía no ha sido capaz de cerrarlo. Su relación con Vox.

Con los gobiernos de Extremadura y Aragón en el aire ahora y la previsión de que puede ocurrir lo mismo en Castilla y León y Andalucía ayer se vio a un Feijóo aparentemente exigente con los de Abascal pero amable en el fondo. Pidiendo pactos responsables pero pactos al fin y al cabo. Hay puntos coherentes que comparten ambas formaciones sostiene el presidente del PP y Vox no debería bloquear una alternativa a Sánchez.

En Extremadura y Aragón ha sido Vox la formación que más ha crecido levantando un muro a Sánchez pero también a Feijóo. Ayer lo que sostuvo el portavoz de Abascal es que ahora quiere entrar en los gobiernos en consejerías fuertes y presupuestos potentes. Y a ser posible que den pocos problemas.

Fin de la huelga de maquinistas y promesas de inversión ferroviaria

Normalidad en las estaciones sin que eso signifique que el sistema ferroviario esté funcionando correctamente porque siguen los retrasos en las cercanías catalanas y la alta velocidad. Aunque ya esos problemas no pueden achacarse a la huelga de maquinistas porque anoche se firmó ya el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos que pone fin al paro que debía de durar hasta mañana.

El gobierno se compromete a invertir 1.800 millones más en mantenimiento durante cinco años crear 3.650 puestos de trabajo además de la creación de un comité para la gestión compartida de la seguridad. De gastar 665 millones el año pasado a invertir 1.178 en 2030. Prácticamente el doble.

Es un acuerdo histórico ha dicho el secretario general del SEMAF Diego Martín. Gran acuerdo sostiene el ministro Puente porque se traduce en más seguridad, más inversión y más coordinación.