Tres historias para empezar el día: "Los nuevos incendios en plena ola de calor obligan a movilizar a la UME"

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el panorama político, Alberto Núñez Feijóo ha dado por "muerta" la legislatura al cierre del curso político, situando a la Moncloa como la zona cero de la corrupción y calificando al presidente Pedro Sánchez como el "Señor X".

El líder del PP ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no habría podido delinquir sin la connivencia del Gobierno, justo el día en que Zapatero romperá su silencio en una entrevista en la televisión pública tras su imputación. Mientras Ferraz sigue defendiendo la inocencia del expresidente, Feijóo normaliza el entendimiento con Vox, formación con la que ya ha aprobado los presupuestos en la Comunidad Valenciana incluyendo la polémica 'prioridad nacional', una medida que pretenden extender a otras cuatro comunidades autónomas.

Por su parte, la oleada de incendios forestales en plena ola de calor mantiene en alerta al país y ha forzado la intervención de la UME. El fuego iniciado en Almorox (Toledo) ha saltado a la Comunidad de Madrid, provocando el confinamiento de cerca de 8.000 vecinos en Villa del Prado por el humo y llegando a alcanzar a una treintena de viviendas. La situación mejora en Guadalajara, donde el histórico incendio de La Mierla (el más grave de la historia de la comunidad con más de 320 kilómetros cuadrados calcinados) y el de Selas entran en fase de estabilización, permitiendo el regreso de la mayoría de los evacuados. Ante la gravedad, el presidente Sánchez visitó la zona y urgió a cerrar un pacto de Estado por la emergencia climática, en un año en el que ya han ardido 1.230 kilómetros cuadrados en España, cuadruplicando la cifra del mismo periodo de 2025.

Por último, el Gobierno de coalición se enfrenta hoy a un nuevo fracaso parlamentario en el Congreso, donde se prevé que se tumbe por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria debido al voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención de Podemos por el gasto en Defensa. Este fracaso parlamentario obligará a Hacienda a aplicar el 0% de déficit público pactado con Bruselas, dejando a las comunidades autónomas sin el 1% de margen previsto. Para mitigar el golpe y sortear su minoría, el PSOE y Sumar han anunciado un acuerdo para congelar el precio de los alquileres hasta julio de 2028 mediante un decreto que se aprobará el próximo martes. El gobierno carece de apoyos garantizados ante las exigencias de Podemos de retirar la reforma de la ley del suelo y de Junts de incluir medidas específicas contra la okupación.